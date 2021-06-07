Дело о крушении MH17 на Донбассе оказалось расписано на 65 тысячах страниц

Расследование катастрофы самолета рейса МН17 занимает 65 тысяч страниц.

Об этом сказал председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс на заседании суда по делу в понедельник, 7 июня.

"В деле 65 000 страниц, а также много часов видеоматериалов. Суд будет рассматривать только основные моменты", - сказал судья.

Он также отметил, что непосредственно позицию суда будет объявлено только после завершения рассмотрения дела по существу.

В частности, речь идет о следующих моментах:

вопрос об оружии, которым был сбит самолет рейса МН17,

был ли самолет сбит "Буком";

была ли она запущена с поля вблизи поселка Первомайское;

роль четырех подсудимых.

Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний" МН17 был сбит летом 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Тогда погибли 298 человек – граждане 17 государств.

Как сообщал "Телеграф", ранее суд принял скандальное решение в пользу экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Безлера (Беса)