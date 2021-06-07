В Гааге суд начинает слушанье дела о крушении MH17 по сути: ключевые вопросы

В понедельник, 7 июня, в 10:00 в Гааге начинается рассмотрение дела о крушении рейса MH17 по существу.

Об этом пишет "Укринформ".

Сообщается, что в данном блоке слушаний, который продлится до конца месяца, будут изучать оружие, сбившее "Боинг", место, откуда выпустили ракету, и что в этот роковой день делали четверо подсудимых.

Ранее были преданы огласке их имена: бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета - полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Международная следственная группа сделала вывод, что пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Установка принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. В Авиакатастрофе погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ранее мы сообщали, что власти Нидерландов подадут иск в Европейский суд по правам человека против РФ за ее причастие к сбитию пассажирского самолета МН17 над Донбассом в 2014 году.