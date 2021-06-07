Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Евро-2020: календарь и расписание матчей
Евро-2020: календарь и расписание матчей
В "Голосе" резко отреагировали на выход Притулы из партии и рассказали о его будущей карьере
В "Голосе" резко отреагировали на выход Притулы из партии и рассказали о его будущей карьере

В Гааге суд начинает слушанье дела о крушении MH17 по сути: ключевые вопросы

В Гааге суд начинает слушанье дела о крушении MH17 по сути: ключевые вопросы
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф

В понедельник, 7 июня, в 10:00 в Гааге начинается рассмотрение дела о крушении рейса MH17 по существу. 

Об этом пишет "Укринформ".

Сообщается, что в данном блоке слушаний, который продлится до конца месяца, будут изучать оружие, сбившее "Боинг", место, откуда выпустили ракету, и что в этот роковой день делали четверо подсудимых. 

Ранее были преданы огласке их имена: бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета - полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Международная следственная группа сделала вывод, что пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Установка принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. В Авиакатастрофе погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Ранее мы сообщали, что власти Нидерландов подадут иск в Европейский суд по правам человека против РФ за ее причастие к сбитию пассажирского самолета МН17 над Донбассом в 2014 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 523

Все по теме:

Авиакатастрофа, Россия, Суд, Гаага, МН17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
05 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аварийные пристани &quot;родной гавани&quot;: туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
&quot;Доктор популизма&quot;: в сети обсуждают лишение Лукашенко научного звания
"Доктор популизма": в сети обсуждают лишение Лукашенко научного звания
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Кравчук признался, кто на самом деле распоряжался ядерным арсеналом Украины в начале 90-х
Кравчук признался, кто на самом деле распоряжался ядерным арсеналом Украины в начале 90-х
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь