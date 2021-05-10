Нидерланды сделали шаг к наказанию России за трагедию МН17 на Донбассе

Власти Нидерландов подадут иск в Европейский суд по правам человека против РФ за ее причастие к сбитию пассажирского самолета МН17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе правительства.

В стране намерены передать всю имеющуюся информацию по данному делу в ЕСПЧ. Этим иском Нидерланды обеспечат максимальное содействие родственникам всех 298 умерших в катастрофе и приблизятся к осуществлению наказания виновников инцидента.

О данном шаге власти страны также проинформируют Совбез ООН.

Напомним, что 17 июля в 2014 году самолет Malaysia Airlines рейса МН17 сбили над территорией Донецкой области оккупированной РФ. Тогда погибли все 298 пассажиров, которые были на борту, из них 196 являются гражданами Нидерландов.

24 мая 2018 году международной следственной группой были предоставлены доказательства роли РФ в катастрофе. А в 2019 году установили 4 подозреваемых, среди которых: террорист РФ Игорь Гиркин, генерал Сергей Дубинский, руководивший разведкой оккупантов Олег Пулатов и начальник "разведывательного батальона" Леонид Харченко.

Примечательно, что с 9 марта 2020 года судебный процесс в отношении обвиняемых продолжается, но ни один из них в судебных слушаниях не участвует.