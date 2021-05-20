Суд принял скандальное решение в пользу экс-главаря боевиков "ДНР" Безлера

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с международной группы Bellingcat 340 тыс. рублей (126 тыс. грн) за упоминание экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Безлера ("Бес") в публикациях о сбитом наемниками РФ "Боинге-777" рейса МН-17 в 2014 году над оккупированной частью Донецкой области.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Как сообщается, Безлер просил признать некоторые сведения в статье "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и краткой статье "Птичка полетела к вам" несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство (всего 20 пунктов).

Он потребовал обязать ответчиков опубликовать опровержение и взыскать с них компенсацию морального вреда 500 тыс. рублей (186 тыс. грн).

Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний" МН17 был сбит летом 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Тогда погибли 298 человек – граждане 17 государств.

В 2019 году исследовательская группа Bellingcat опубликовала доклад с именами причастных, по ее мнению, к гибели малайзийского Boeing в Донбассе. В материале приводятся "ключевые лица", которые отвечали за организацию или транспортировку ракеты "Бук" российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории, которую контролировали сепаратисты самопровозглашенной "ДНР", а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. По версии следователей, установку доставили на территорию "ДНР" из Курской области России незадолго до выстрела.

10 мая власти Нидерландов приняли решение подать иск в Европейский суд по правам человека против РФ за ее причастие к сбитию пассажирского самолета МН17 над Донбассом в 2014 году.