Дело МН17: на суде рассказали, как Россия сфальсифицировала данные о якобы пуске ракеты со стороны ВСУ

В ходе слушаний по делу о крушении рейса MH17 по существу, российская сторона решила скрыть местоположение военной установки "Бук", из которой был сбит "Боинг", пригласив лжесвидетелей, заявивших, что запуск был осуществлен из Амвросиевки (позиции ВСУ).

Об этом сообщают "Грати".

Так, в материалах дела есть показания двух свидетелей, которые они дали в сентябре 2014 года, а их передала следствию в апреле 2015 года российская сторона. Это пара — украинские беженцы из Снежного, которые теперь живут в России. Оба одинаковыми словами рассказали, что 17 июля 2014 года в 16:20 они видели запуск ракеты с места рядом с Амвросиевкой — территории, контролируемой украинскими войсками. Но следствие отбросила этот вариант — место запуска слишком далеко от места, где МН17 исчез с радаров. При этом никто больше из свидетелей не подтвердил версию россиян.

Кроме того, российская сторона выдвигала версию, что БУК мог быть запущен из района Зарощенского. В частности, в этом утверждении россияне опирались якобы на расчеты концерна "Алмаз-Антей" о месте запуска, а также на спутниковые снимки, показанные представителями минобороны РФ во время пресс-конференции. На снимках изображены установки «БУК» под Зарощенским и в районе расположения украинских войск между Авдеевокой и Донецком, откуда ЗРК привезли в Зарощенское. В этом вопросе оказались на руку старания российских пропагандистов – якобы об этом в интервью им рассказывал украинский военный в 2017 году, однако следователи РФ его не допрашивали.

Оригиналов снимков со спутника российская сторона следствию не предоставила - так как якобы они были слишком облачные. Следствие, как и расследовали Bellingcat, проверили снимки в Гугл Earth и выяснили, что установки "Бук" добавили на фото позже.

16 июля 2014 года никаких "Буков" в районе Зарощенского на фото Гугл Earth следствие не обнаружило. Метаданные фото, загруженных с сайта Минобороны, показали, что их изменяли с помощью Adobe Photoshop. Даты фотографий, считает следствие, были изменены на более поздние.

Эксперты изучили спецификации "Бука" на фото, которое, как утверждает российская сторона, было снято 14 июля 2014 года на базах в Донецке. 21 сентября 2016 нидерландская разведка предоставила дополнительную информацию следствию: обычно батальон «БУК» М1 находится на этой локации, но он покинул ее в марте 2014 года и передислоцировался в Васильевку. Уходя с базы, они оставили две перезаряжающих и пусковых установки и один "Бук" 9A31M1. 11-22 июля 2014 года эти машины не двигались и было невозможно запустить ракету серии 9М38 с этих машин и сбить МН17.

Фото указывают, что электронные секции сзади башни оставшегося в Донецке "Бук" ТЕЛАР полностью разрушены. Согласно данным разведки, 17 июля 2014 года на локации в Донецке радары не засекали никакой активности "Бука" 9A31M.

Также в материалах дела есть письмо генерал-майора ВСУ Дмитрия Карпенко, в котором он отвечает на вопрос — какие системы оружия были в боеготовности, а какие нет 17 июля 2014 года. Он ответил, что установка на базе в Авдеевке не была в состоянии боевой готовности. В твиттере также нашли посты о том, как украинские военные покидали базу после атаки боевиков и там оставили машины и оружие, которые были повреждены, чтобы их нельзя было использовать. Об этом Минобороны Украины также сообщало на своем сайте.

Напомним, борт "Малайзийских авиалиний" был сбит летом 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области, когда погибли 298 человек – граждане 17 государств.

Как сообщал "Телеграф", ранее на суде большинство свидетелей уточнили, что военная установка "Бук" на момент крушения самолета могла базироваться левее от Снежного (оккупировано боевиками группировки "ДНР" с июля 2014 года), недалеко от Саур-могилы. Причем показания свидетелей точно совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия.