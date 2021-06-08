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Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17

Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
20:02 Сегодня Телеграф

В ходе слушаний по делу о крушении рейса MH17 по существу, стали известны показания свидетелей, которые видели "Бук", из которого был подбит борт "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области, когда погибли 298 человек – граждане 17 государств.

Об этом сообщает ВВС.

В суде свидетели рассказали о следующем:

  • 20 свидетелей заявили, что видели в небе след от пуска некой ракеты;
  • 12 из них также слышали грохот или взрыв, после которого и обнаружился след;
  • Из этих 12 восемь человек непосредственно видели или слышали полет ракеты в небе;
  • 11 свидетелей, слышавших пуск ракеты, заявили, что в тот же день сами видели ЗРК "Бук";
  • 3 свидетелей находились непосредственно в районе места пуска ракеты, слышали или видели ее полет и наблюдали в небе ее след;

Большинство свидетелей уточнили, что военная установка на тот момент могла базироваться левее от Снежного (оккупировано боевиками группировки ДНР с июля 2014 года). Некоторые указывали более точные геоданные - место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

Отметим, что показания свидетелей точно совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия о том, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной с поля, расположенного у села Первомайское, в районе Снежного.

Военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как  блогер под ником "Злой одессит" считает, что с таким следствием справедливость восторжествует.

"Доказательная база не просто в виде шрапнели и осколков, а вплоть до молекулярного уровня. От малого до великого", - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", скрупулезность в расследовании катастрофы МН17 подтверждает и тот факт, что дело занимает 65 тысяч страниц.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 340

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Донбасс, Свидетели, Катастрофы, Расследования, Бук, МН17.
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