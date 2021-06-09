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Таинственный Х48: стало известно о свидетеле крушения МН17, серьезно подставившем Россию

Таинственный Х48: стало известно о свидетеле крушения МН17, серьезно подставившем Россию
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф

В ходе слушаний по делу о крушении рейса MH17 по существу, показания дал таинственный свидетель, некий свидетель Х48, который единственный видел подготовку к пуску "Бука", сбившего самолет, где на борту находились впоследствии погибшие 298 пассажиров.

Об этом сообщает ВВС.

По его словам,  17 июля 2014 года, незадолго до крушения "Боинга" (в районе 16:20 по местному времени), он находился на блок-посту у села Первомайское. Он увидел, как мимо проезжает военная машина с зелеными ракетами, которая затем поехала в сторону сельскохозяйственного поля и скрылась за деревьями.

Затем свидетель услышал грохот, после чего свист и увидел, как в небе появился белый след, уходивший в сторону города Торез (судя по данным радаров и "черных ящиков", именно в том направлении в тот момент находился "Боинг" МН17). Через мгновение в небе раздался взрыв, а потом он увидел, как из облаков на землю сыплются обломки самолета.

Уже после произошедшего Х48 увидел, как военная машина едет обратно но уже с одной отсутствующей ракетой. А часть поля, с которого приехала установка, горит.

Судя по техническим характеристикам "Бука", представленным следствию, на месте стоянки комплекса действительно образуется облако газов, а также может произойти возгорание. В свою очередь, летящая ракета "Бука" оставляет в воздухе инверсионный след, который может быть виден еще несколько минут. Момент пуска также сопровождает звук громкого удара, который возникает из-за того, что ракета развивает сверхзвуковую скорость. Этот звук, согласно документации и проведенным испытаниям, может быть слышен на расстоянии примерно пяти километров в течение 20 секунд.

Телефонный биллинг Х48 подтвердил, что 17 июля он действительно находился в том районе, о котором говорит.

Как сообщал "Телеграф", ранее на суде большинство свидетелей уточнили, что военная установка "Бук" на момент крушения самолета могла базироваться левее от Снежного (оккупировано боевиками группировки "ДНР" с июля 2014 года), недалеко от Саур-могилы. Причем показания свидетелей точно совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия.

В свою очередь свидетели, представленные российской стороной заявили на суде о том, что 17 июля 2014 года в 16:20 они видели запуск ракеты с места рядом с Амвросиевкой — территории, контролируемой украинскими войсками.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Самолеты, Суды, Катастрофы, Бук, МН17.
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