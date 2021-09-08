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США знали и помогали украинской разведке организовать операцию по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси - СМИ (фото)

Автор
Г. Михайлова
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Задержание в Беларуси в 2020 Новость обновлена 08 сентября 2021, 09:04
Задержание в Беларуси в 2020

США свое прямое участие отрицают.

К задержанию россиян из частной военной кампании "Группа Вагнера" в Беларуси в 2020 году могут быть причастны не только украинские, но и американские спецслужбы.

Об этом свидетельствует новое расследование CNN.

Согласно материалам расследования — украинской разведке помогали из ЦРУ США, финансово, технически и рекомендациями. Но в Америке утверждают, что они про операцию знали, но не курировали. Чиновник, имя которого скрыто, сказал, что это может быть попыткой разделить вину за провал операции.

По данным журналистов реализовать операцию украинским спецслужбам помешал коронавирус. Первоначально, вагнеровцев заманили поддельным веб-сайтом и обещанием работы в Венесуэле.

Задержание вагнеровцев в Беларуси в 2020
Задержание вагнеровцев в Беларуси в 2020

Их должны были задержать в Турции, но из-за закрытия границ перенесли операцию в Беларусь. 28 задержанных имели вероятную причастность к событиям на Донбассе, в частности авиакатастрофе украинского военного самолета и рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Источники CNN сообщили, что операцию по задержанию украинские разведслужбы готовили 18 месяцев. Организацию операции со стороны Украины ранее публично отрицал президент Владимир Зеленский. Также он сообщил Александру Лукашенко о нахождении мужчин на территории Беларуси.

Напомним, "Телеграф" писал, что 32 россиянина и один имеющий двойное белорусско-российское гражданство мужчина были задержаны в санатории "Беларусочка". Их подозревали в попытке дестабилизации ситуации накануне выборов президента. В итоге их вернули России.

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