Задержание боевиков под Минском: Лукашенко срочно созвал Совет безопасности

После задержания российских боевиков белорусский президент срочно созвал заседание Совбеза.

Президент Беларуси собрал срочное срочное совещание с членами Совета безопасности страны.

Об этом сообщают беларусские СМИ со ссылкой на близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

"Александр Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза", - говорится в сообщении.

Как известно, сегодня под Минском задержали группу боевиком ЧВК Вагнера. Сообщалось, что в Беларусь прибыло около 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.

Украинские журналисты выяснили. что задержанные в Беларуси российские боевики воевали на востоке Украины. Среди них есть, те кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, воевавшего на неподконтрольном регионе Украины.