СБУ и Генпрокуратура не собираются расследовать "слив" Зеленским операции по задержанию "вагнеровцев"

Офис генпрокурора и СБУ не собираются расследовать заявления президента Украины Владимира Зеленского по "вагнеровцам" с Александром Лукашенко.

Об этом пишут "Буквы".

Так, 24 июня президент Владимир Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на "1+1" заявил, что звонил Александру Лукашенко по "вагнеровцам".

"Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу (Лукашенко, - Авт.), я сказал ему, я предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию, касающуюся этих людей. Мы уже понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие", - сказал в интервью президент.

В ответе на запрос в СБУ сообщили, что сведений по указанным вопросам в ЕРДР не вносили.

В Офисе генпрокурора сослались на нормы статьи 105 Конституции Украины, которая гарантирует президенту неприкосновенность на срок исполнения полномочий.

Как сообщал "Телеграф", ранее в интервью Натальи Мосейчук Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным и Байденом.