"Мяч на стороне России": Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Путиным и Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным несмотря на то, что тот не дает сигналов о готовности уступить по вопросам Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".

Президент заявил, что на сегодняшний день "мяч на стороне России". Украинская администрация связалась с российской насчет повестки, срока и места встречи.

На вопрос журналистки Натальи Мосейчук о том, как Зеленский собирается разговаривать с Путиным, который не собирается уступать, президент ответил: "Как с ним говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами. В первую очередь, вопрос безопасности. Паспортизация (выдача российских паспортов жителям ОРДЛО. – Авт.) – одно из доказательств того, что по "минским соглашениям" никто не идет".

Также Зеленский отметил, что "Минск" родился еле живым.

"Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, - это единственный документ или единственная адженда", - сказал он, добавив, что минскую повестку не нужно закрывать, а нужно открывать новую.

Президент надеется, что встречи с Путиным и Байденом "предоставит другую адженду решения этих вопросов".

Во время встречи с Джо Байденом Зеленский планирует затронуть не только вопрос Донбасса, но и "Северного потока-2", совместной работы в оборонной сфере, вопрос Крыма и безопасности на Черноморском и Азовском побережье. Кроме того, хочет обсудить вопрос украинского флота и увеличение военной помощи.

Не обойдется и без обсуждения экономических вопросов.

"Для нас очень важна поддержка МВФ. Но я хочу из политики перевести конкретно на экономику и реформы", - отметил президент.

Напомним, 20 апреля в своем видеообращении Зеленский высказался про обострение на линии разграничения и предложил Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ хозяин Кремля заявил, что если Зеленский хочет поговорить о Донбассе, то ему стоит обратиться к главарям "ДНР" и "ЛНР". Позже появилась информация, что Офис президента Украины все же контактируют по поводу встречи Зеленского с Путиным. Однако конкретики до сих пор достичь не удалось. Вместе с тем известно, что в конце июля Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в США.