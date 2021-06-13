Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенности по встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет. О том, когда такая встреча может произойти, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Логично было бы, чтобы встреча Зеленского с Путиным произошла вскоре после американо-российского саммита, намеченного на 16 июня. Мы тогда будем понимать примерный расклад, изучим позиции сторон. После чего Зеленский вполне может выходить на встречу с Путиным. Предлагая ряд решений, согласованных с нашими союзниками, касательно безопасностных вопросов. И не идя на провокации в стиле "беседуйте по теме Донбасса с представителями Донецка и Луганска" Мы и так с ними беседуем. В рамках Трехсторонней контактной группы, в Минском формате, куда ОРДЛОшники вписаны как участники подгрупп. И это – максимум, на который Украина может пойти", — уверен генерал.

По мнению Игоря Романенко, во время прямых переговоров с Путиным Зеленскому придется нелегко. Ведь у него нет такого политического опыта, как у хозяина Кремля.

"Но в подходах к решению военно-патриотических вопросов Зеленский, как по мне, сильнее Порошенко, который, несмотря на свой опыт, явно проиграл все переговоры с россиянами во время своего президентства", — отмечает генерал.

В украинском правительстве дали категорический ответ насчет возможной поездки Зеленского к Путину в Москву.

Отметим, что в среду, 16 июня, в Женеве, на вилле "Ла-Гранж" состоится встреча американского и российского лидеров - Джо Байдена и Владимира Путина.

Президенты собираются обсудить "весь спектр насущных вопросов".

О том, какие ловушки расставил перед встречей президент РФ Владимир Путин президенту США Джо Байдену, в том числе используя весеннюю эскалацию у границ Украины, "Телеграфу" рассказал директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица.