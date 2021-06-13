Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Пиво резко подорожает: на сколько и почему
Пиво резко подорожает: на сколько и почему
Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах родных болельщиков (видео)
Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах родных болельщиков (видео)
Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала
Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала
Число заболевших коронавирусом в Украине за сутки упало ниже тысячи: статистика на 13 июня
Число заболевших коронавирусом в Украине за сутки упало ниже тысячи: статистика на 13 июня

Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала

Зеленскому будет тяжело, но у него есть шанс обыграть Путина на переговорах - прогноз генерала
09:11 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенности по встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет. О том, когда такая встреча может произойти, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Логично было бы, чтобы встреча Зеленского с Путиным произошла вскоре после американо-российского саммита, намеченного на 16 июня. Мы тогда будем понимать примерный расклад, изучим позиции сторон. После чего Зеленский вполне может выходить на встречу с Путиным. Предлагая ряд решений, согласованных с нашими союзниками, касательно безопасностных вопросов. И не идя на провокации в стиле "беседуйте по теме Донбасса с представителями Донецка и Луганска" Мы и так с ними беседуем. В рамках Трехсторонней контактной группы, в Минском формате, куда ОРДЛОшники вписаны как участники подгрупп. И это – максимум, на который Украина может пойти", — уверен генерал.

По мнению Игоря Романенко, во время прямых переговоров с Путиным Зеленскому придется нелегко. Ведь у него нет такого политического опыта, как у хозяина Кремля.

"Но в подходах к решению военно-патриотических вопросов Зеленский, как по мне, сильнее Порошенко, который, несмотря на свой опыт, явно проиграл все переговоры с россиянами во время своего президентства", — отмечает генерал.

В украинском правительстве дали категорический ответ насчет возможной поездки Зеленского к Путину в Москву.  

Отметим, что в среду, 16 июня, в Женеве, на вилле "Ла-Гранж" состоится встреча американского и российского лидеров - Джо Байдена и Владимира Путина.

Президенты собираются обсудить "весь спектр насущных вопросов"

О том, какие ловушки расставил перед встречей президент РФ Владимир Путин президенту США Джо Байдену, в том числе используя весеннюю эскалацию у границ Украины, "Телеграфу" рассказал директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 309

Все по теме:

Украина, Россия, Переговоры, Владимир Путин, Встречи, Владимир Зеленский, Игорь Романенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меркель и Байден обсудили "Северный поток – 2": о чем договорились
02 Избивавший девочек подросток побывал в полиции и записал новое видео
03 Оккупанты признали провал с добычей воды для Крыма из Азовского моря
04 Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах родных болельщиков (видео)
05 Без отца остались четверо детей: в сети рассказали о погибшем в аварии с такси мотоциклистом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шел по улице и увидел тело в кустах: мужчина рассказал о страшной находке в Киеве
Шел по улице и увидел тело в кустах: мужчина рассказал о страшной находке в Киеве
Меркель и Байден обсудили &quot;Северный поток – 2&quot;: о чем договорились
Меркель и Байден обсудили "Северный поток – 2": о чем договорились
Никаких возражений: Шкарлет удивил заявлением насчет диссертации Кивы
Никаких возражений: Шкарлет удивил заявлением насчет диссертации Кивы
Анита Луценко призналась, почему так долго скрывала любимого (фото, видео)
Анита Луценко призналась, почему так долго скрывала любимого (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь