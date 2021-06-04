Большой вопрос: в Кремле ответили по поводу возможной встречи Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определенности по встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет.

Об этом он сказал на брифинге, прошедшем на полях ПМЭФ-2021.

По его словам, перед саммитом глав России и Украины должна быть проделана домашняя работа. Якобы, по словам Пескова, палки в колеса вставляет "настрой Киева на подмену минских соглашений", который "фоном идет".

Кроме того, Песков на этом же брифинге категорично высказался об аннексированном Крыме. По мнению пресс-секретаря Путина, российский президент не будет обсуждать Крым в том контексте, как это предлагает Владимир Зеленский.

"Крым как проблема для Украины обсуждению не подлежит", - отрезал он.

Якобы, как уточнил Песков, Зеленский и Путин могут обсуждать Крым "с точки зрения туристического потенциала" - как российской здравницы, которую могут предоставить украинцам для пользования.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским до того, как отправится на саммит с российским лидером Владимиром Путиным.