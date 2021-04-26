Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться с ним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил желание провести двухстороннюю встречу.

Об этом заявил сам Зеленский во время брифинга в понедельник, 26 апреля.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча будет", - сказал президент Украины.

В этом контексте он отметил, что "президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться, он предложил это сделать в Москве".

Он также сообщил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента РФ по поводу организации встречи.

"Я уже дал задание главе ОП Андрею Ермаку, чтобы он связался с Администрацией президента Путина и они нашли понимание, сроки, место или город, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, он также заявил, что главное - суть этой встречи, а дата и место - это детали.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев. В тоже время, он не против встретиться с российским президентом на Донбассе.