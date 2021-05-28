Официально: Зеленский поговорит с Байденом раньше Путина

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до того, как отправится на саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом", - сказал он, отметив, что между Украиной и США имеется "чрезвычайно доверительный диалог".

Енин рассказал, что повестка дня и согласование всех логистических аспектов "тщательно готовится".

Как сообщалось ранее, Байден встретится с Путиным в швейцарской Женеве 16 июня во время своего европейского турне.

Во время встречи президенты двух стран намерены обсудить "весь спектр насущных вопросов", в том числе затронут и тему Украины. Кроме того в повестку внесен вопрос перехвата в Беларуси пассажирского самолета компании Ryanair.