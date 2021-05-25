Украина и Беларусь на повестке дня: стало известно, о чем будут говорить Путин и Байден

16 июня в Женеве президент США Джо Байден намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным "весь спектр насущных вопросов".

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Президент Соединенных Штатов не боится противостоять нашим противникам и использует момент личной дипломатии, чтобы обозначить сферы, которые у него вызывают беспокойство, и искать возможности для совместной работы в областях, в которых у нас есть взаимное согласие", - сказала она.

Отмечается, что Байден собирается затронуть темы вмешательства в выборы, а также кибератаки на американскую инфраструктуру.

Также президент США выражает озабоченность вопросом наращивания военного присутствия России в Крыму и наращивании воинского контингента на границе с Украиной.

Не останется в стороне и тема перехвата самолета Ryanair в небе над Беларусью и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Псаки подчеркнула, что Белый дом не считает, что Россия причастна к этому инциденту.

Как сообщалось ранее, Байден ранее назвал арест Протасевича "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".