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Украина и Беларусь на повестке дня: стало известно, о чем будут говорить Путин и Байден

Украина и Беларусь на повестке дня: стало известно, о чем будут говорить Путин и Байден
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф

16 июня в Женеве президент США Джо Байден намерен обсудить  со своим российским коллегой Владимиром Путиным "весь спектр насущных вопросов". 

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters

"Президент Соединенных Штатов не боится противостоять нашим противникам и использует момент личной дипломатии, чтобы обозначить сферы, которые у него вызывают беспокойство, и искать возможности для совместной работы в областях, в которых у нас есть взаимное согласие", - сказала она. 

Отмечается, что Байден собирается затронуть темы вмешательства в выборы, а также кибератаки на американскую инфраструктуру. 

Также президент США выражает озабоченность вопросом наращивания военного присутствия России в Крыму и наращивании воинского контингента на границе с Украиной. 

Не останется в стороне и тема перехвата самолета Ryanair в небе над Беларусью и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича. 

Псаки подчеркнула, что Белый дом не считает, что Россия причастна к этому инциденту. 

Как сообщалось ранее, Байден ранее назвал арест Протасевича "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Беларусь, Владимир Путин, Джо Байден.
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