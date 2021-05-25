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"Позорные нападки": Байден не смолчал насчет задержания Протасевича в Беларуси

"Позорные нападки": Байден не смолчал насчет задержания Протасевича в Беларуси
07:28 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден считает нарушением международных норм принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая. В то же время в ЕС уже ввели запрет на полеты для Беларуси в своем воздушном пространстве. 

Об этом 25 мая сообщило Радио НВ. 

По словам Байдена, посадка самолета в Беларуси и задержание бывшего главреда ТГ-канала NEXTA Романа Протасевича является "прямым нарушением международных норм".

Он также подчеркнул, что поддержит международное расследование и введение новых санкций против режима Лукашенко.

Арест Протасевича Байден назвал "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

В то же время в Европейском Союзе главы поручили принять меры для запрета полетов беларусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими их аэропортов, а также призвали ввести ряд новых санкций против Лукашенко.

Об этом сообщили 24 мая в Евросовете. 

 

Отметим, ряд авиакомпаний уже ввели ограничения на полеты над Беларусью.

Напомним, что после принудительной посадки борта Ryanair в Минске был задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич. Вечером 24 мая он вышел на связь из СИЗО Минска.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ЕС, США, Беларусь, Минск, Джо Байден, Роман Протасевич.
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