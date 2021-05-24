Перехват самолета Ryanair над Беларусью: стала известна судьба задержанного оппозиционера (видео)

В Беларуси впервые упомянули о судьбе снятого с перехваченного самолета Ryanair оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

По сообщению МВД Беларуси, его держат в Минском СИЗО.

Как сообщалось ранее, в телеграм-канале Протасевича появилась информация, что кроме него была задержана и его девушка. О ее месте пребывания не сообщается.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором Протасевич подтвердил информацию, что находится в СИЗО Минска, а также добавил, что дает показания по "организации массовых беспорядков".

Тем временем, в телеграм-канале "Пул Первого" сообщили, что Лукашенко намерен выступить с заявлением относительно сложившейся ситуации и объяснить, что происходит.

Как сообщалось ранее, из-за перехвата пассажирского самолета, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс, многие иностранные компании перестали осуществлять полеты над территорией Беларуси.

Власти страны после этого заявили, что сообщение о минировании поступило якобы от боевиков ХАМАС, которые требовали от европейских стран прекратить поддержку Израиля. Впрочем, в сети это заявление ничего кроме шуток не вызвало.