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Перехват самолета Ryanair над Беларусью: стала известна судьба задержанного оппозиционера (видео)

Перехват самолета Ryanair над Беларусью: стала известна судьба задержанного оппозиционера (видео)
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Беларуси впервые упомянули о судьбе снятого с перехваченного самолета Ryanair оппозиционного журналиста Романа Протасевича. 

По сообщению МВД Беларуси, его держат в Минском СИЗО. 

Как сообщалось ранее, в телеграм-канале Протасевича появилась информация, что кроме него была задержана и его девушка. О ее месте пребывания не сообщается. 

Кроме того, в сети появилось видео, на котором Протасевич подтвердил информацию, что находится в СИЗО Минска, а также добавил, что дает показания по "организации массовых беспорядков".

Тем временем, в телеграм-канале "Пул Первого" сообщили, что Лукашенко намерен выступить с заявлением относительно сложившейся ситуации и объяснить, что происходит. 

Как сообщалось ранее, из-за перехвата пассажирского самолета, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс, многие иностранные компании перестали осуществлять полеты над территорией Беларуси

Власти страны после этого заявили, что сообщение о минировании поступило якобы от боевиков ХАМАС, которые требовали от европейских стран прекратить поддержку Израиля. Впрочем, в сети это заявление ничего кроме шуток не вызвало

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Беларусь, Минск, Роман Протасевич.
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