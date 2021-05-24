Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)

В воскресенье, 23 мая, в небе над Беларусью был перехвачен пассажирский самолет компании Ryanair. Его принудительно посадили в Минске под предлогом угрозы теракта.

Позже оказалось, что на борту находился бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

В понедельник глава Минтранса Беларуси Артём Сикорский заявил, что руководство аэропорта "Минск" якобы получило сообщение от боевиков "ХАМАС", которые потребовали от ЕС прекратить поддерживать Израиль.

Примечательно, что даже российские пропагандисты от такого заявления пришли в недоумение.

В заявлении утверждается, что на борту самолета находились участники Delfi Economic Forum и если бы власти ЕС не выполнили требования "ХАМАСа", то самолет бы взорвался над Вильнюсом.

"И хамасовцы такие: Ну чё, куда отправим? А давайте... в Минск! Ну ты головааа! Ну-ка глянь имейл местного аэропорта", - пошутил военкор "КП" Александр Коц.

Кроме того, он напомнил, что Израиль прекратил военные действия за два дня до этой акции.

Ему ответил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

"В ХАМАС начали судорожно изучать карту Европы", - написал он.

Прокомментировала заявление властей Беларуси и ведущая "Россия 1" Ольга Скабеева.

"Всё более и более удивительно", - написала она.

Пользователи сети "креатив" тоже оценили.

*солдаты ХАМАС пишут письмо минскому аэропорту* pic.twitter.com/g8Z7Sg31vZ — Чай з варэннем (@belteanews) May 24, 2021

Боевики Хамас в аэропорту Афин перед минированием рейса Ryanair в Вильнюс. pic.twitter.com/Ev8VbMbxve — Вал Мишель (@VALMICHEL7) May 24, 2021

Редкое фото. Боевики Хамас ищут Беларусь на гугл-картах. pic.twitter.com/oMq1YTDd0E — Віталій Барабаненко (@baraban088) May 24, 2021

Слили сегодняшнюю историю браузера главы хамас: pic.twitter.com/lLvx1XdNcM — Сярожа ϟ Сiлiвончык (@tdwallker) May 24, 2021

Тот самый боевик Хамас, который отправил мейл. pic.twitter.com/IJ2M4ZMxKb — Ян Авсеюшкин (@yan_avs) May 24, 2021

Как сообщалось ранее, в понедельник, 24 мая, в аэропорту Минска задержали еще один самолет.