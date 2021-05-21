Затишье на Ближнем Востоке: в Израиле перемирие "отметили" стрельбой, а в Газе - фейерверком

Прекращение огня между палестинским ХАМАСом и израильским ЦАХАЛом, которое наступило в ночь на пятницу, 21 мая, в Секторе Газа посчитали своей победой и по этому случаю даже запустили фейерверки. В Израиле без энтузиазма восприняли соглашение, тем более на фоне новых столкновений у мечети Аль-Акса.

Так, на улицы Газы после вступления в силу соглашения о прекращении огня вышли тысячи людей, которые не скрывали своей радости и запускали фейерверки.

В Израиле же ситуация была противоположной. Здесь появились данные о новых столкновениях палестинцев и полицейских у мечети Аль-Акса. Копам даже пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.