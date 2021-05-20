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Заявка на мир или передышка? Переговоры по Сектору Газа сдвинулись после 11 дней обстрелов

Заявка на мир или передышка? Переговоры по Сектору Газа сдвинулись после 11 дней обстрелов
23:05 Сегодня Телеграф фото: jpost.com

Поздним вечером в четверг, 20 мая, после одиннадцатидневного противостоянием между палестинским ХАМАСом и израильским ЦАХАЛом в Секторе Газы, стороны объявили о прекращении огня.

Об этом сообщает jpost.com.

Так, источник в службах безопасности Египта, который является посредником между сторонами, завил, что и Израиль и Палестина, согласились на взаимное прекращение боевых действий.

В частности, Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня поздно вечером в четверг, 20 мая, поскольку юг Израиля и сектор Газа продолжают полыхать огнем.

Источники на заседании кабинета министров сообщили, что ЦАХАЛ немедленно прекратит авиаудары по Газе. Однако в случае, если ХАМАС продолжит обстреливать Израиль ракетами, ЦАХАЛ вернется к полноценной оперативной деятельности в секторе Газа, и прекращение огня будет немедленно отменено.

 "Мы видели сообщения о приближении к потенциальному прекращению огня. Это явно обнадеживает", - заявила журналистам в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщал "Телеграф", противостояние израильской армии и  палестинской группировки "ХАМАС", начавшееся вечером в понедельник, 10 мая, не прекращается до сих пор. Только  за понедельник, 10 мая, из Сектора Газа было выпущено около 150 ракет, большинство из них приземлилось на открытой местности или было перехвачено израильской системой ПРО "Железный купол". Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

11 мая для того, чтобы пробить "брешь" в "Железном Куполе" "ХАМАС" выпустил по Ашкелону (израильский город в 70 км от Иерусалима, - Авт.) 135 ракет за 5 минут.

12 мая в результате израильского удара по Сектору Газа ранее под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук". В ответ ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю.

13 мая в результате эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке погибли не менее 90 человек, среди них есть дети.

14 мая воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после полуночи начали военную операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".

Также Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы в субботу, 15 мая, в результате которого было разрушено офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

В Восточном Иерусалиме в воскресенье, 16 маятеррорист на автомобиле совершил наезд на группу полицейских, в результате чего шестеро правоохранителей получили травмы различной степени тяжести.

В понедельник, 17 маявоенные Израиля вновь обстреляли сектор Газы, число жертв ракетных ударов выросло до 192.

В среду, 19 мая, стало известно, что Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза своих граждан из сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, ЦАХАЛ.
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