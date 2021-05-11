Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела

После того, как из Сектора Газа по центральной и южной части Израиля были выпущены 6 ракет, Израиль нанес ответный авиаудар. Противостояние между израильтянами и палестинцами нарастает. Все это является продолжением попыток израильских властей выселить несколько палестинских семей из своих домов в Иерусалиме.

Для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, "Телеграф" предлагает читателям перевод статьи, размещенной на сайте CNN: Израиль наносит авиаудар в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа

С чего все началось

Когда в понедельник вечером в Иерусалиме и других районах ближе к границе с Газой прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном ударе, напряженность в городе достигла наивысшего уровня за многие годы. Так завершился еще один день насилия в священном городе, во время которого сотни палестинцев были ранены в столкновениях с израильской полицией.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ) сообщила, что группы боевиков в секторе Газа выпустили шесть ракет по Иерусалиму примерно в 18:00 по местному времени. Одна из ракет попала в дом на западной окраине Иерусалима, вторая была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", а четыре упали на открытой местности. Такую информацию предоставил официальный представитель АОИ Джонатан Конрикус.

С наступлением темноты АОИ ответили серией авиаударов по территории Газы.

"За последние несколько часов террористы в Газе обстреляли центральные и южные районы Израиля, в ответ мы нанесли удар по трем целям террористов ХАМАС в Газе", - говорится в заявлении АОИ. Позже из армейских источников стало известно, что удары были нанесены также по туннелю и ракетным установкам, ночью планировалось нанести удары и по другим целям.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что двадцать человек были убиты, в том числе девять детей, хотя не совсем понятно, сколько из них погибло в результате израильских авианалетов.

В заявлении ХАМАС говорится: "Мы приветствуем палестинских мучеников, погибших в понедельник вечером в результате израильских авиаударов в секторе Газа".

К 23:00 по местному времени АОИ сообщила, что из Газы по территории Израиля было выпущено около 150 ракет, десятки из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

ХАМАС, палестинская группировка боевиков, контролирующая сектор Газа, взяла на себя ответственность за первый ракетный обстрел Иерусалима. Он произошел всего через несколько часов после того, как было выдвинуто требование, чтобы израильская полиция покинула комплекс мечети Аль-Акса в Иерусалиме, который считается одним из самых святых мест в городе, где сотни палестинцев были ранены в столкновениях с полицией.

По всему Иерусалиму в течение уже нескольких недель наблюдаются столкновения между израильской полицией и палестинцами. Палестинцы обвиняют еврейских националистов в провокациях, а полицию в применении излишней жестокости.

Новая эскалация насилия

В понедельник применение насилия ознаменовало новый мрачный поворот. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нанеся ракетный удар по Израилю, террористы "пересекли красную линию" и пообещал "ответить с большой силой".

"Мы ведем боевые действия на нескольких фронтах: в Иерусалиме, в секторе Газа и в других частях страны. Сегодня вечером, в День Иерусалима, террористические организации в Газе пересекли меру дозволенного и атаковали нас ракетами на окраинах Иерусалима", - сказал Нетаньяху на Арсенальном холме на церемонии, посвященной Дню Иерусалима.

Нетаньяху также сказал, что, хотя Израиль не стремится к усилению боевых действий, но "текущий конфликт может продлиться еще какое-то продолжительное время".

Беспорядки в понедельник в мечети Аль-Акса и вокруг нее были самыми серьезными в городе за последние несколько недель. На видеозаписях с раннего утра видно, что израильская полиция внутри мечети стреляет светошумовыми гранатами. На видео также попали палестинцы, которые бросают камни в полицейских. Большую часть дня продолжалось относительное затишье. Однако после ночной молитвы израильская полиция вечером снова вошла в мечеть и там начались новые столкновения.

Санитар Рамзи Халак, который находился внутри мечети, когда полиция вошла во второй раз, сообщил CNN, что "полиция целилась в нас, в санитаров... и не давала нам выполнять свои обязанности и вытаскивать раненых".

К полуночи представители организации Палестинский Красный Полумесяц сообщили, что в течение дня 520 человек получили ранения, из них 333 человека нуждаются в госпитализации.

В понедельник напряженность усилилась тем, что возле входа в Старый город у Львиных ворот в двух пешеходов врезался автомобиль. Это произошло после того, как его забросали камнями, и это видно на видео.

Автомобиль, в котором находились религиозные израильтяне, при попытке разворота подвергся нападению молодых палестинцев. Он выехал на тротуар, отбросив назад двух человек.

Полиция заявила, что водитель потерял контроль над транспортным средством и что его пассажиры получили легкие ранения. Состояние двух пострадавших от столкновения с транспортным средством пока неизвестно.

Шейх Джарра: район в центре беспорядков

Одним из основных источников усиливающихся волнений в последние дни стало возможное выселение нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском районе Шейх-Джарра. В воскресенье Верховный суд Израиля отложил слушание апелляции по многолетнему судебному делу.

Организация под названием Нахалат Шимон, представляющая интересы поселенцев, опирается на закон 1970 года, чтобы доказать, что владельцами земли до 1948 года были еврейские семьи, и поэтому нынешние палестинские землевладельцы должны быть выселены, а их собственность должна быть передана израильским евреям.

Палестинцы говорят, что законы о реституции в Израиле несправедливы, потому что не дают им законных средств вернуть свою собственность, которая перешла еврейским семьям в конце 1940-х годов на территории, которая была включена в государство Израиль.

Ситуация в Шейх-Джарре привлекла внимание всего мира, и в понедельник Соединенные Штаты вновь выразили обеспокоенность.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США испытывают "серьезную озабоченность" по поводу насилия в Израиле, и добавила, что президент Байден продолжает следить за ситуацией.

"Это то, за чем вся наша команда по национальной безопасности внимательно следит, и, конечно же, президент находится в курсе событий и также внимательно наблюдает за этим, - сказала Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в воскресенье позвонил своему израильскому коллеге Меиру Бен-Шаббату по поводу ситуации в Иерусалиме.

По информации, предоставленной официальным Белым домом, во время телефонного разговора Салливан напомнил о недавних обязательствах высокопоставленных официальных лиц США и высокопоставленных израильских и палестинских должностных лиц и ключевых заинтересованных сторон в регионе, взятых на себя с целью обеспечения снижения напряженности.

Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты серьезно обеспокоены возможным выселением палестинских семей из их домов в районе Шейх-Джарра.

"Они согласились с тем, что запуск ракет с территории Газы в сторону Израиля неприемлем и должен быть осужден", - сообщают источники из официального Вашингтона.

Салливан выразил согласие по вопросам обеспечения безопасности Израиля и поддержания мира и стабильности на всем Ближнем Востоке и заверил господина на Бен-Шаббата, что США и в ближайшие дни будут в полной мере участвовать в стабилизации ситуации в Иерусалиме.

Мир призывает к спокойствию

Вскоре после воздушных атак появились международные призывы к прекращению насилия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ракетные обстрелы Израиля "необходимо немедленно прекратить" и призвал все стороны конфликта к деэскалации.

США "очень глубоко обеспокоены ракетными обстрелами, которые мы наблюдаем сейчас, которые необходимо прекратить и сделать это нужно немедленно", - сказал Блинкен, выступая вместе с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади в Государственном департаменте. "Но, даже когда все стороны предпринимают шаги по деэскалации, Израиль, конечно же, имеет право защищать свой народ и свою территорию от этих нападений".

Блинкен также высказал тревогу по поводу "провокационных действий" в Харам аш-Шарифе и вокруг него, третьем по значимости месте в исламе, которое также известно среди евреев как Храмовая гора.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади повторил слова Блинкена, охарактеризовав ситуацию как "чрезвычайно опасную". Он заявил, что приоритетной задачей является "остановить эскалацию, обеспечить соблюдение международного права, соблюдение прав палестинцев и прав верующих, сохранение статус-кво". Необходимо двигаться вперед к созданию того политического горизонта, "который позволил бы достичь всеобъемлющего мира".