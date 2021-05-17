Израиль вновь ударил по Сектору Газа: число погибших почти приблизилось к 200

Военные Израиля вновь обстреляли сектор Газы, число жертв ракетных ударов выросло до 192.

Об этом 17 мая сообщила Аljazeera.

Атаки были возобновлены после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что боевые действия не прекратят.

По данным местных СМИ, целью ракетного обстрела был дом главы ХАМАС в секторе Газа Ехия аль-Синвара.

Отметим, в обстрелах в секторе Газа за неделю погибли не менее 192 граждан, 58 из которых - дети, а 34 - женщины.

Со стороны Израиля сообщили о 10 погибших, 2 из которых - дети.

16 мая был проведен Совет Безопастности ООН, для обсуждения вопросов насилия, но решить вопрос не смогли.

В результате чего 18 мая Совет соберется на экстренное заседание, на котором обсудят варианты помощи Израилю и Палестине в разрешении конфликта.

Об этом говорится в Твиттере главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, который созывает данное заседание.

Напомним, что 16 мая в Иерусалиме террорист на авто наехал на группу полицейских, из-за чего 6 правоохранителей получили травмы.

В то же время, на фоне обострения израильско-палестинского конфликта, десятки украинцев выразили желание уехать из сектора Газы.