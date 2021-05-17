Обстрел застал мужчину с младенцем посреди шоссе: видео из Израиля потрясло сеть

В Израиле в субботу, 16 мая, днем ракеты, выпущенные боевиками исламистского движения "ХАМАС" попали возле автомагистрали, когда по ней ехала семья с грудничком.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем аккаунте в Instagram и опубликовала видео, сделанное во время обстрела.
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"Представьте себя на месте этого отца. Вы едете со своим новорожденным ребенком. Внезапно вы попадаете под ракетный обстрел. Когда взрываются ракеты, ваша единственная мысль: обезопасить своего ребенка", - говорится в подписи к видео.
Судя по кадрам, мужчина с ребенком на руках и женщина, снимавшая происходившее, спрятались от обстрела между бетонными отбойниками на трассе.
Также в ЦАХАЛе подчеркнули, что продолжат борьбу против ХАМАСа ради защиты мирных жителей.
Как сообщалось, в воскресенье днем в Восточном Иерусалиме произошел автомобильный теракт, в результате которого пострадали шесть израильских полицейских.