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ХАМАС пробил "Железный купол" в Израиле: как это удалось

ХАМАС пробил "Железный купол" в Израиле: как это удалось
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Израиле система "Железный купол" не сумела уничтожить все ракеты атакующие города и жилые кварталы из сектора Газы.

О причине произошедшего 15 мая сообщил обозреватель издания "Калькалист" Ницан Садан.

По его словам в Газе есть заводы по производству оружия, но нет ресурсов для испытания ракет. Там, им приходится проводить испытания ракет на поле боя, запуская их по городам Израиля.

В сети показали кадры, как в Ашдоде на юге Израиля ракета ХАМАС поразила топливный резервуар

При такой тактике боевики лишаются точных данных, которые позволили бы ил изменить конструкцию ракет.

В свою очередь ХАМАС и Исламский джихад ответили на превосходство системы ПРО Израиля количеством ракет. Боевики запускают сотню ракет одним залпом. Так, около 10 могут и прорваться. 

При этом, обозреватель уверен, что ни о каком провале в концепции "Железный купол" речи быть не может. 

Напомним, что из-за обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 украинцев выразили желание уехать из сектора Газы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа.
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