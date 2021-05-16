ХАМАС пробил "Железный купол" в Израиле: как это удалось

В Израиле система "Железный купол" не сумела уничтожить все ракеты атакующие города и жилые кварталы из сектора Газы.

О причине произошедшего 15 мая сообщил обозреватель издания "Калькалист" Ницан Садан.

По его словам в Газе есть заводы по производству оружия, но нет ресурсов для испытания ракет. Там, им приходится проводить испытания ракет на поле боя, запуская их по городам Израиля.

При такой тактике боевики лишаются точных данных, которые позволили бы ил изменить конструкцию ракет.

В свою очередь ХАМАС и Исламский джихад ответили на превосходство системы ПРО Израиля количеством ракет. Боевики запускают сотню ракет одним залпом. Так, около 10 могут и прорваться.

При этом, обозреватель уверен, что ни о каком провале в концепции "Железный купол" речи быть не может.

Напомним, что из-за обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 украинцев выразили желание уехать из сектора Газы.