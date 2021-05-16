Новые обстрелы и важное заявление Нетаньяху: последние новости о конфликте Израиля и ХАМАС (фото, видео)

Израильские города попали под обстрелы террористов ХАМАС. Премьер-министр страны Беьямин Нетаньяху сделал заявление касательно сложившейся ситуации.

Об этом 16 мая сообщили "Новости Израиля".

00:00 - были обстеляны города: Ашкелон, Ашдод, Ган Явне, Явне, Нетивот. Обстрелы велись при помощи системы ПРО "Железный купол".

01:00 - ВВС Израиля атаковали цели к востоку от Джабалии. ЦАХАЛ нанес удар по резиденции главы правительства ХАМАСа в Хан-Юнисе Яхьи Сануара и его брата Мухаммада.

Так выглядит наш Железный купол в действии. Сегодня вечером ХАМАС обстрелял центр и юг Израиля большим количеством ракет. Операторы нашей системы воздушной обороны помогают защищать небо Израиля и его жителей. pic.twitter.com/q5RyClKRRj — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 16, 2021

02:00 - велись обстрелы Беэр-Шеве и окрестных населенных пунктах, а также КПП "Керем Шалом".

05:00 - обстрелы в поселке Нахаль Оз, недалеко от границы с Газой.

06:00 - обстрелы велись в нескольких населенных пунктах к северо-востоку от Ашкелона.

По данным катарского ТВ "Аль-Джазира", в ночь на 16 мая израильские ВВС нанесли более 150 ударов по целям в секторе Газы.

В Минздраве администрации ХАМАСа сообщили, что с 10 мая от обстрелов пострадали 147 жителей сектора, около 1100 получили ранения.

В свою очередь премьер-министр высказался о ситуации 15 мая. Об этом сообщили в МИД Израиля.

"Мы уничтожили десятки террористов ХАМАСа и сотни террористических объектов, включая ракетные установки и здания, которые ХАМАС использовал для планирования и совершения своих нападений. Две ночи назад Израиль также серьезно разрушил террористическую инфраструктуру ХАМАС", — сказал он.

Напомним, что на фоне обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 граждан Украины выразили желание уехать из сектора Газы.