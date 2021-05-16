Скачать
Воскресенье, 16.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отдаём "черное золото" в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?
Отдаём "черное золото" в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
"Лестер" одержал невероятную победу над "Челси", впервые выиграв Кубок Англии (видео ключевых моментов)
"Лестер" одержал невероятную победу над "Челси", впервые выиграв Кубок Англии (видео ключевых моментов)
Заболеваемость и смертность резко снизились: статистика по коронавирусу в Украине 16 мая
Заболеваемость и смертность резко снизились: статистика по коронавирусу в Украине 16 мая

Новые обстрелы и важное заявление Нетаньяху: последние новости о конфликте Израиля и ХАМАС (фото, видео)

Новые обстрелы и важное заявление Нетаньяху: последние новости о конфликте Израиля и ХАМАС (фото, видео)
08:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Израильские города попали под обстрелы террористов ХАМАС. Премьер-министр страны Беьямин Нетаньяху сделал заявление касательно сложившейся ситуации.

Об этом 16 мая сообщили "Новости Израиля".

00:00 - были обстеляны города: Ашкелон, Ашдод, Ган Явне, Явне, Нетивот. Обстрелы велись при помощи системы ПРО "Железный купол".

01:00 - ВВС Израиля атаковали цели к востоку от Джабалии. ЦАХАЛ нанес удар по резиденции главы правительства ХАМАСа в Хан-Юнисе Яхьи Сануара и его брата Мухаммада.

 

02:00 - велись обстрелы Беэр-Шеве и окрестных населенных пунктах, а также КПП "Керем Шалом".

05:00 - обстрелы в поселке Нахаль Оз, недалеко от границы с Газой.

06:00 - обстрелы велись в нескольких населенных пунктах к северо-востоку от Ашкелона.

По данным катарского ТВ "Аль-Джазира", в ночь на 16 мая израильские ВВС нанесли более 150 ударов по целям в секторе Газы.

В Минздраве администрации ХАМАСа сообщили, что с 10 мая от обстрелов пострадали 147 жителей сектора, около 1100 получили ранения. 

В свою очередь премьер-министр высказался о ситуации 15 мая. Об этом сообщили в МИД Израиля.

"Мы уничтожили десятки террористов ХАМАСа и сотни террористических объектов, включая ракетные установки и здания, которые ХАМАС использовал для планирования и совершения своих нападений. Две ночи назад Израиль также серьезно разрушил террористическую инфраструктуру ХАМАС", — сказал он.

Напомним, что на фоне обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 граждан Украины выразили желание уехать из сектора Газы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 282

Все по теме:

Израиль, ХАМАС, Беьямин Нетаньяху.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Эта корона твоя": "Мисс Украина" Лиза Ястремская в алом вечернем платье заворожила поклонников (фото)
02 "Вы, бл*ть, в своем уме вообще?" Фанаты "казанского стрелка" шокировали сеть
03 На украинских заправках перестали продавать некоторые марки бензина: названа причина
04 Тысячи людей в Европе и мире вышли на протесты из-за обострения в секторе Газа (видео)
05 Теперь не только в Киеве: в Одессе открывают первое в городе казино (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
Все еще тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине 16 мая
Все еще тепло, но с дождями: какой будет погода в Украине 16 мая
Проехались по могилам военной техникой: боевики &quot;ЛНР&quot; взбесили жителей ОРЛО
Проехались по могилам военной техникой: боевики "ЛНР" взбесили жителей ОРЛО
Третья неделя по Пасхе: народные приметы и запреты
Третья неделя по Пасхе: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь