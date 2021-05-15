Десятки украинцев пытаются выбраться из Газы на фоне обострения палестино-израильского конфликта

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 граждан Украины выразили желание уехать из сектора Газы.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на свой источник в МИД Украины.

По его словам, в секторе Газа не исключается проведение наземной операции израильских вооруженных сил, что может привести к большим потерям среди населения и разрушениям инфраструктуры. Если это случится, то процесс эвакуации будет сильно затруднен.

В настоящее время желание эвакуироваться из анклава выразили около 80 украинских граждан.

"Им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", - сказал он.

По предварительным оценкам, в секторе Газа проживает около 1600 украинцев. В основном это женщины, вступившие в брак с палестинцами и их семьи.

Как сообщалось ранее, в субботу, 15 мая, в результате нового авиаудара Израиля было разрушено офисное здание, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.