Десятки украинцев пытаются выбраться из Газы на фоне обострения палестино-израильского конфликта

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 граждан Украины выразили желание уехать из сектора Газы.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на свой источник в МИД Украины.
По его словам, в секторе Газа не исключается проведение наземной операции израильских вооруженных сил, что может привести к большим потерям среди населения и разрушениям инфраструктуры. Если это случится, то процесс эвакуации будет сильно затруднен.
В настоящее время желание эвакуироваться из анклава выразили около 80 украинских граждан.
"Им предложено сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки", - сказал он.
По предварительным оценкам, в секторе Газа проживает около 1600 украинцев. В основном это женщины, вступившие в брак с палестинцами и их семьи.
Как сообщалось ранее, в субботу, 15 мая, в результате нового авиаудара Израиля было разрушено офисное здание, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.