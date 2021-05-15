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Ракета ХАМАС прорвала израильский "Железный купол" и ударила по Ашдоду: видео взрыва и сильного пожара

Ракета ХАМАС прорвала израильский "Железный купол" и ударила по Ашдоду: видео взрыва и сильного пожара
12:50 Сегодня Телеграф пресс-служба ЦАХАЛ

Конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС продолжается: минувшим вечером одна из выпущенных ХАМАС ракет прорвала "Железный купол" попала в топливный резервуар в порту израильского города Ашдод.

Об этом сообщают израильские СМИ, а также пресс-служба Армии обороны Израиля, опубликовавшая в своем аккаунте в соцсети Twitter сделанное очевидцами видео с места событий.

 

Судя по кадрам, попадание ракеты вызвало мощный взрыв и пожар.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что случившееся "не останется без ответа".

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Также в субботу, 15 мая, утром в израильской армии сообщили, что в ответ на более 2 тысячи ракет, выпущенных из Газы по Израилю, минувшим вечером поразили ряд объектов ХАМАС в секотре Газа: Офис военной разведки; Ракетные пусковые установки; Пусковые установки для ракет класса "земля-земля"; 2 группы террористов.

"ХАМАС расплачивается за свой террор", - отмечают в ЦАХАЛ.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что в ходе крупномасштабной военной операции уничтожили 150 целей боевиков ХАМАС, а также уничтожили многокилометровую сеть тоннелей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Израиль, Взрыв, ХАМАС, Ашдод, Попадание, ракетный обтсрел.
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