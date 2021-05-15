Сравнялась с землей: Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в Газе (фото, видео)

В ходе очередного обострения на Ближнем Востоке, Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы в субботу, 15 мая, в результате которого было разрушено офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

Об этом сообщает "Alarabiya News".

Как рассказал владелец здания Джаввад Махди, об авиаударе его израильские военные предупреждали. По его словам, ему сказали войти в здание, чтобы убедиться, что все, кто в нем находился, эвакуированы. При этом для этого ему дали всего лишь 60 минут.

Судя по опубликованным кадрам, здание было уничтожено за секунду. От него ничего не осталось, кроме фундамента.

Как сообщал "Телеграф", в результате израильского удара по Сектору Газа ранее под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук". В ответ ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю.