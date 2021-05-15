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Сравнялась с землей: Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в Газе (фото, видео)

Сравнялась с землей: Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в Газе (фото, видео)
16:25 Сегодня Телеграф

В ходе очередного обострения на Ближнем Востоке, Израиль нанес  авиаудар по Сектору Газы в субботу, 15 мая, в результате которого было разрушено офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

Об этом сообщает "Alarabiya News".

Как рассказал владелец здания Джаввад Махди, об авиаударе его израильские военные предупреждали. По его словам, ему сказали войти в здание, чтобы убедиться, что все, кто в нем находился, эвакуированы. При этом для этого ему дали всего лишь 60 минут.

Уничтожение офисного здания в Газе

Уничтожение офисного здания в Газе

Судя по опубликованным кадрам, здание было уничтожено за секунду. От него ничего не осталось, кроме фундамента.

Как сообщал "Телеграф", в результате израильского удара по Сектору Газа ранее под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук". В ответ ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,045

Все по теме:

Израиль, Палестина, ХАМАС, Видео, Фото, Здания, ЦАХАЛ, Разрушения, Ар, Авиаудары.
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