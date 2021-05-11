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В Секторе Газа ракетные и авиаудары: что сейчас происходит между Израилем и Палестиной

В Секторе Газа ракетные и авиаудары: что сейчас происходит между Израилем и Палестиной
16:36 Сегодня Телеграф

Вечером в понедельник, 10 мая, армия Израиля нанесла серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС. Это стало ответом на пуски ракет со стороны Сектора Газа в сторону Израиля.

Ситуация обостряется, есть жертвы. Почему началась эскалация и к чему она может привести, «Телеграфу» рассказал Александр Мишин - кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

«Причина эскалации вокруг Иерусалима связана с глубоким кризисом, в котором находятся обе палестинские политические группировки, т.е. ХАМАС и ФАТХ, контролирующие Сектор Газа и часть Западного Берега реки Иордан. Ситуация на палестинских территориях плачевная, ведь они находятся в состоянии эпидемиологического кризиса, который Израиль помогает частично решить. Палестинская экономика разрушена, и в Секторе Газа более 50% населения безработные, постоянные перебои с электроснабжением, а финансовой помощи от Катара не хватает», - поясняет Андрей Мишин.

Он напоминает, что с августа 2020 года по апрель 2021 года ХАМАС сдерживала своих боевиков от проведения атак по Израилю. Это делалось с целью, во-первых, реализации формулы «безопасность в обмен на преференции» со стороны Израиля, а во-вторых, политическое руководство ХАМАС хотело казаться умеренным и желало принять участие в общепалестинских выборах, намеченных на май 2021 года, отмечает эксперт.

Александр Мишин

«Хамасовцы думали потеснить ФАТХ в Палестинском законодательном совете, а значит получить доступ к палестинскому бюджету, оставив при этом контроль над ПНА (Палестинская национальная администрация – прим. Авт.), а значит и политическую ответственность за Махмудом Аббасом. Но действующий президент Аббас решил перенести выборы, прикрываясь невозможностью организовать их проведение в Восточном Иерусалиме», - рассказывает эксперт.

В итоге, по его словам, это привело к радикализации действий ХАМАС именно на иерусалимском направлении.

Александр Мишин продолжает: «Чтобы повысить свой рейтинг в условиях отсутствия каких-либо реальных успехов в священный для всех мусульман месяц Рамадан, боевики начали организовывать беспорядке в Иерусалиме. Одним из поводов для майской волны беспорядков стало решение Верховного суда Израиля выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме и вернуть их имущество еврейским трастам, которые купили эти участки еще в ХІХ веке. Хотя решение о реализации данного судебного предписания было отложено, это не остановило ХАМАС, и боевики организовывали все больше провокаций, актов вандализма и поджогов».

Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела

По словам эксперта, чтобы уменьшить напряжение, израильская полиция ограничила доступ к Мечети аль-Акса в праздник Лейлят аль-Кадар. Но это лишь спровоцировало ХАМАС к атакам против полиции с использованием камней.

«После штурма Аль-Аксы полицией и очистки ее от провокаторов и боевиков, ХАМАС начал ракетные обстрелы израильской территории и Иерусалима. Было выпущено свыше 300 ракет, один человек получил ранение. Израильское правительство в ответ санкционировало проведение военной операции ЦАХАЛа под кодовым названием «Шомер а-хомот» («Страж городских стен»), начавшейся в День Иерусалима. Операция «Шомер а-хомот» преследует следующие цели: нанести сокрушительный удар по ракетному потенциалу ХАМАС, «Исламского джихада» и других террористических групп; на много лет подорвать способность боевиков восстанавливать свой наступательный потенциал; восстановить в полном объеме сдерживающий потенциал ЦАХАЛ для противодействия угрозам, исходящим из Сектора Газа. Когда эти задачи будут решены, то ситуация в значительной степени нормализуется», - прогнозирует Александр Мишин.

Отметим, что обстрелы возникли на фоне столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, в ходе которых за несколько последних дней пострадали несколько сотен человек.

Так, 10 мая на Храмовой горе в Иерусалиме возобновилось противостояние, результатом которого стали сотни новых пострадавших.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Израиль, Палестина, Сектор Газа.
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