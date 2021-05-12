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Ракеты летят по жилым домам: свежие видео из Израиля и Газы

Ракеты летят по жилым домам: свежие видео из Израиля и Газы
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф

Противостояние израильской армии и палестинской группировки "ХАМАС" продолжается. В результате израильского удара по Сектору Газа под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук". В ответ ХАМАС выпустил 130 ракет по Израилю.

Об этом сообщил Виктор Верцнер в Facebook, показав момент обрушения палестинского строения.

По информации Армии обороны Израиля, в подвале располагались пусковые установки ракет и склад боеприпасов. Жители дома были предупреждены заранее.

При этом "ХАМАС" не остался в долгу. Как пишет Timesofisrael, палестинская группировка выпустила 130 ракет по Израилю, в том числе по центру страны.

В итоге несколько ракет попали в жилые дома Ашкелона.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Владимир Зеленский призвал остановить новую волну войны израильской армии и палестинской группировки "ХАМАС", начавшееся вечером в понедельник, 10 мая, и продолжающееся до сих пор.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 484

Все по теме:

Израиль, Палестина, Жертвы, ХАМАС, Сектор Газа, Видео, ЦАХАЛ.
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