Зеленский впервые высказался про обстрелы Израиля

Президент Владимир Зеленский призвал остановить новую волну противостояния израильской армии и палестинской группировки "ХАМАС", начавшееся вечером в понедельник, 10 мая, и продолжающееся до сих пор.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без печали и сожаления невозможно на все это смотреть", - сказал президент.

По его словам, нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей.

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

Отметим, только за первый день эскалации, 10 мая, по Израилю из Сектора Газа было выпущено 150 ракет, которые приземлились на открытой местности или были перехвачены "Железным куполом". На следующий день, 11 мая, таких ракет оказалось 135. В результате происходящего, две израильтянки погибли во время обстрела Ашкелона. В свою очередь, вооруженные силы Израиля - ЦАХАЛ - уничтожили командира ракетных сил Исламского Джихада (палестинской группировки ХАМАС).

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": "Сняли маски – надели каски": русскоязычные жители Израиля о том, как проводят ночи под обстрелами и пытаются не сойти с ума (видео)