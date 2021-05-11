"Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел Иерусалима 135-ю ракетами подряд (фото, видео)

Противостояние израильской армии и палестинской группировки "ХАМАС", начавшееся вечером в понедельник, 10 мая, не прекратилось и во вторник, 11 мая.

То, что происходит в небе над Израилем, показал Виктор Верцнер в Facebook, опубликовав соответствующие фото и видео.

По его словам, для того чтобы пробить "брешь" в Железном Куполе Хамас выпустил по Ашкелону (израильский город в 70 км от Иерусалима, - Авт.) 135 ракет за 5 минут.

В результате происходящего, две израильтянки погибли во вторник, 11 мая во время обстрела Ашкелона. В свою очередь, вооруженные силы Израиля - ЦАХАЛ - уничтожили командира ракетных сил Исламского Джихада (палестинской группировки ХАМАС).

Отметим, что за понедельник,10 мая, из Сектора Газа было выпущено около 150 ракет, большинство из них приземлилось на открытой местности или было перехвачено израильской системой ПРО "Железный купол".

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Отметим, что противостояние израильской армии и палестинской группировки ХАМАС происходит на фоне столкновений в Иерусалиме на Храмовой горе между израильской полицией и палестинцами, которые продолжаются уже несколько дней. В результате столкновений уже пострадали более 300 человек.