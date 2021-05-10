В Израиле после ракетного обстрела горит Храмовая гора: опубликованы фото и видео

На Храмовой горе в израильском Иерусалиме произошел пожар.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как видно на кадрах, распространенных в сети, скорее всего, загорелось несколько деревьев, а огонь поднялся на несколько метров в высоту.

Из-за пожара пришлось остановить мероприятия у Стены Плача, где в то время проходили мероприятия ко Дню Иерусалима. Людей с площади эвакуировали.

Причины пожара выясняются, однако в палестинских СМИ заявили, что правоохранители якобы попали в дерево осветительной ракетой. В полиции заявили, что эта версия проверяется.

Также известно, что накануне Израиль был обстрелян из сектора Газа.

Напомним, что днем 10 мая на Храмовой горе произошли столкновения между силовиками и протестующими палестинцами. По данным местного Красного полумесяца в ходе столкновений более 200 протестующих получили травмы, из них 154 были госпитализированы.