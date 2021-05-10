В Иерусалиме с новой силой возобновились столкновения: сотни новых пострадавших

Более двухсот палестинцев пострадали во время устроенных ими столкновений с израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник, 10 мая.

Об этом сообщает "The Times of Israel" в понедельник со ссылкой на палестинский Красный полумесяц.

В организации сообщают о 215 ранениях во время столкновений между палестинцами и полицией на Храмовой горе.

По данным Красного полумесяца, "около 154 палестинцев были госпитализированы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии", - говорится в заметке.

В беспорядках также пострадали граждане Израиля: палестинцы увидели машину еврея, начали забрасывать ее камнями и другими предметами, а после пытались вытащить водителя и пассажира из транспортного средства, однако водитель помешал этому, протаранив толпу.

В частности, корреспондент израильского "13 канала" Йоси Эли (Yossi Eli) опубликовал видео с камер видеонаблюдения, заснявших инцидент с нападением нам автомобиль.

התיעוד המלא: הרכב של הנהג היהודי נרגם קשות באבנים והוא מאבד שליטה דורס אחד המיידים. אירוע קשה pic.twitter.com/xmW4h4CQZI — Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) May 10, 2021

"Сотрудник полиции, находившийся поблизости, подбежал к месту происшествия и защитил водителя и пассажира, которые были легко ранены, когда на них попытались напасть участники беспорядков", - говорится в заметке.

Офицер выстрелил из пистолета в воздух, чтобы отогнать толпу.

"Водитель и пассажир были доставлены в иерусалимский медицинский центр Хадасса на горе Скопус для лечения", - пишет "The Times of Israel".

Состояние палестинца, которого сбила машина, неизвестно, хотя на видеозаписи видно, что он самостоятельно покинул место нападения.

Вместе с тем, этот же инцидент палестинцы представляют как нападение еврея на мирных демонстрантов:

"Поселенец наезжает на нескольких палестинских граждан у Львиных ворот в оккупированном Иерусалиме", - пишет "Newpress" и публикует видео, начинающееся только с момента наезда водителя на одного из нападавших:

#شاهد: مستوطن يدهس عدد من المواطنين الفلسطينيين عند باب الاسباط بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/etkzZtpj1U — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) May 10, 2021

Как сообщалось, 7 мая, в последний день Рамадана, у Храмовой горы в Иерусалиме начались ожесточенные столкновения полиции и палестинцев, в результате чего ранения получили 17 полицейских, половине из которых потребовалась госпитализация, и несколько сотен палестинцев.