В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)

В пятницу, 7 мая, в последний день Рамадана, у Храмовой горы в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения полиции и верующих, в результате чего ранения получили 17 полицейских, половине из которых потребовалась госпитализация, и несколько сотен палестинцев.

Об этом сообщает местное издание jpost.com.

Эпицентром противостояний стала Храмовая гора, где десятки тысяч прихожан собрались, чтобы провести последнюю пятничную молитву Рамадана.

من المواجهات المندلعة في باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/UvE5d1w6Yn — وكالة صفا (@SafaPs) May 7, 2021

В субботу утром, 8 мая, представитель израильской полиции сообщил, что около 17 сотрудников израильской полиции были ранены в ходе столкновений, примерно половина из них нуждалась в лечении в больницах. Одним из раненых также оказался израильский офицер, находящийся в средней степени тяжести после удара камнем по лицу.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, около 205 палестинцев получили ранения, 88 из которых были переведены в больницы Иерусалима.

На опубликованных кадрах с Храмовой горы видно, что израильские силы безопасности стреляют из светошумовой гранаты по мечети Аль-Акса. Затем прибыла полиция, которая заперла двери мечети, в то время как верующие все еще находились внутри.

Violent clashes taking place at the Temple Mount between Palestinians and Israel police officers pic.twitter.com/IjlphjV04w — Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 7, 2021

Стоит отметить, что в результате этих разборок отхватили и российские пропагандисты, когда снимали беспорядки у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. На видео слышно, как полицейский грозит сломать камеру оператору российского Ruptly.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар.