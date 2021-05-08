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В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)

В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф

В пятницу, 7 мая, в последний день Рамадана, у Храмовой горы в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения полиции и верующих, в результате чего ранения получили 17 полицейских, половине из которых потребовалась госпитализация, и несколько сотен палестинцев.

Об этом сообщает местное издание jpost.com.

Эпицентром противостояний стала Храмовая гора, где десятки тысяч прихожан собрались, чтобы провести последнюю пятничную молитву Рамадана.

В субботу утром, 8 мая, представитель израильской полиции сообщил, что около 17 сотрудников израильской полиции были ранены в ходе столкновений, примерно половина из них нуждалась в лечении в больницах. Одним из раненых также оказался израильский офицер, находящийся в средней степени тяжести после удара камнем по лицу.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, около 205 палестинцев получили ранения, 88 из которых были переведены в больницы Иерусалима.

На опубликованных кадрах с Храмовой горы видно, что израильские силы безопасности стреляют из светошумовой гранаты по мечети Аль-Акса. Затем прибыла полиция, которая заперла двери мечети, в то время как верующие все еще находились внутри.

Стоит отметить, что в результате этих разборок отхватили и российские пропагандисты, когда снимали беспорядки у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. На видео слышно, как полицейский грозит  сломать камеру оператору российского Ruptly.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,443

Все по теме:

Израиль, Иерусалим, Беспорядки, Видео, Фото, Храмовая гора.
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