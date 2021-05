В Израиле вспыхнули столкновения между палестинцами и полицией: досталось и российским пропагандистам (видео)

В пятницу, 7 мая, в последний день Рамадана, у Храмовой горы в Иерусалиме произошли ожесточенные столкновения полиции и верующих, в результате чего ранения получили 17 полицейских, половине из которых потребовалась госпитализация, и несколько сотен палестинцев.

Об этом сообщает местное издание jpost.com.

Эпицентром противостояний стала Храмовая гора, где десятки тысяч прихожан собрались, чтобы провести последнюю пятничную молитву Рамадана.

В субботу утром, 8 мая, представитель израильской полиции сообщил, что около 17 сотрудников израильской полиции были ранены в ходе столкновений, примерно половина из них нуждалась в лечении в больницах. Одним из раненых также оказался израильский офицер, находящийся в средней степени тяжести после удара камнем по лицу.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, около 205 палестинцев получили ранения, 88 из которых были переведены в больницы Иерусалима.

На опубликованных кадрах с Храмовой горы видно, что израильские силы безопасности стреляют из светошумовой гранаты по мечети Аль-Акса. Затем прибыла полиция, которая заперла двери мечети, в то время как верующие все еще находились внутри.

Violent clashes taking place at the Temple Mount between Palestinians and Israel police officers pic.twitter.com/IjlphjV04w