На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар (Видео)

Вечером в понедельник, 15 апреля, на охранном пункте на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар. Об этом сообщают израильские СМИ. Сотрудники службы пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент причина возгорания неизвестна. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара. Храмовая гора – это обнесенная высокими стенами площадь, которая расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На территории Храмовой горы располагался первый, а после и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм. В настоящее время на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. В понедельник вечером вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.