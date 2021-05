Вторая ночь насилия: около сотни человек пострадали в столкновениях палестинцев и полиции в Иерусалиме

В субботу 8 мая, протесты и стычки палестинцев с израильской полицией в иерусалиме вспыхнули снова. В результате не менее 90 человек пострадали.

Об этом 9 мая сообщили BBC News.

Активисты применяли камни и жгли костры у ворот Дамаска в Старом городе, полицейские же применяли оглушающие гранаты и водометы.

Согласно данным местных медиков, не менее 90 граждан получили ранения. В правоохранительных органах сообщили о как минимум одном раненом сотруднике правопорядка.

7 мая в городе пострадали не меньше как 2 сотни граждан и 17 сотрудников полиции получили ранения из-за перестрелки вблизи мечети Аль-Акса.

В то же время военные Израиля сообщили, что боевики выпускали ракету по Израилю из сектора Газа.

Фото с места событий:

Worship under attack in Jerusalem, Israeli occupied Palestine. Last night more than 160 Palestinian worshippers were seriously injured during a surprise Israeli attack in Al aqsa mosque during the Taraweeh Prayer. Many of the injured lost one or both eyes in the attack. pic.twitter.com/8l03odkgmh

At least 169 Palestinians have been injured by Israeli police near the Al Aqsa mosque in occupied East Jerusalem

Many were wounded in the eyes or face say medics.

Palestinians are protesting plans to evict 30+ families in Sheikh Jarrah to make way for Israeli settlers. pic.twitter.com/UE448JuDd5

