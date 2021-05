Террористы атаковали школу для девочек в столице Афганистана: не менее 30 погибших (видео)

В столице Афганистана Кабуле террористы атаковали школу для девушек Сайед-уль-Шухада.

Об этом пишет местное издание TOLO News.

Согласно данным МВД страны, во время нападения погибло не менее 30 человек и еще 52 получили ранения. Большая часть погибших - девочки.

Сперва у здания школы взорвался заминированный автомобиль, а затем ее дважды обстреляли ракетами. Первый взрыв случился, когда ученицы покидали школу.

Пока ни одна из группировок ответственности за нападение не взяла. Талибан сразу опроверг свою причастность к теракту и осудил ответственных за взрывы.

#AFG “Initial assessment shows the attack could have been caused by IDF( indirect fire) outside a girls school in PD13 in Kabul city.”, Multiple sources in Kabul police, a local CID officer in PD13 and a school official tells me. pic.twitter.com/5e3co9FtjQ

— Malak Salman Khan004 (@Khan004Malak) May 8, 2021