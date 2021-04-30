В Афганистане произошел мощный взрыв: известно о 30 погибших и десятках раненых (фото)

На востоке Афганистана перед одной из больниц произошёл взрыв, по предварительным данным, десятки человек погибли и пострадали.

По информации Tolo News, взрыв произошел в городе Пули-Алам в провинции Логар.

Как пишет агентство Pajhwok со ссылкой на председателя совета провинции Хасибуллу Станекзая, 30 человек погибли и более 60 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля. Взрыв заминированной машины произошел на мосту.

В то же время Reuters, ссылаясь на местные власти, сообщает о 25 погибших.

Как сообщалось, в среду, 28 апреля, на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла потасовка со стрельбой из-за водораспределительного пункта "Головной". Первоначально сообщалось, что огнестрельные ранения получили от 7 до 10 человек, которых тут же госпитализировали в больницу. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Все понесли потери и чуть не началась война: что сегодня случилось на границе Таджикистана и Кыргызстана.