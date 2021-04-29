На границе Кыргызстана и Таджикистана устроили стрельбу, много раненых: видео с места происшествия

В среду, 28 апреля, около 4 часов дня на участке водораспределительного пункта "Головной" произошла потасовка со стрельбой между жителями приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана, в результате чего с огнестрельными ранениями попали от 7 до 10 человек.

Как сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ, водораспределительный пункт находится в верховьях реки "Исфара".

"В результате данного инцидента пострадали 7 граждан Таджикистан, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Интересно, что согласно картам 1924-1927 и 1989 годов это гидросооружение полностью находится на территории Таджикистана.

Однако, по данным пограничников, Кыргызстан якобы в одностороннем порядке оккупировал это сооружение.

В свою очередь, новостной портал 24.kg со ссылкой на Погранслужбу Кыргызстана сообщает, что конфликт возник из-за того, что на территории участка "Головной водораздел" таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.