Кадыров отличился резонансным заявлением о конфликте Израиля с палестинцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения с палестинцами в Иерусалиме, в результате которых пострадали более 200 человек.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее", - сказал он, пригрозив "плачевными масштабами последствий".

По словам Кадырова, мусульмане не позволят посягать на "Аль-Акса – одну из трех важнейших святынь для всех последователей Ислама".

"Можно обыгрывать мои слова как угодно, но мы, мусульмане, никому не позволим шутить с нашей святыней. Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу и ради нашей веры", - пригрозил Кадыров.

Как сообщал "Телеграф", более двухсот палестинцев пострадали во время устроенных ими столкновений с израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме в понедельник, 10 мая.