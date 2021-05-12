"Сняли маски – надели каски": русскоязычные жители Израиля о том, как проводят ночи под обстрелами и пытаются не сойти с ума (видео)

Израиль вновь превратился в одну из самых "горячих" точек на карте мира. На его территорию со стороны Сектора Газа последние две ночи летели ракеты палестинской группировки ХАМАС. Большинство украинцев, кроме жителей населенных пунктов близ оккупированной территории Донбасса, участников боевых действий и фронтовых волонтеров, к счастью, не знают, что такое внезапный массированный обстрел. А вот наши бывшие соотечественники, перебравшиеся в Израиль на ПМЖ или временно пребывающие на Земле обетованной, время от времени испытывают этот ужас на себе. Вчера и сегодня они делятся в Сети пережитым, фотографиями из бомбоубежищ и видео ночного неба со вспышками сбитых ракет.

"Не дали поспать, бл*ди, через 2 часа вставать на работу!".

"Доброе утро друзья! Вот и закончилась эта ночь. С 02:55 с небольшими перерывами мы сидели в комнатах безопасности (у кого они есть). Остальные демонстрировали свои пижамы соседям. Итоги этой ночи: двое убитых – отец и дочь. В течение ночи по Израилю выпущено более 300 ракет...".

"Они *банулись... Доброе утро, мля... У нас тут над головами бухает это все, сбивают ракеты.

Мы заранее подготовились, документы собрали, пижамы надели...".

"Мы тоже. Но когда началось, схватили детей и вперед...".

"Ооо, документы! Кажется, до утра стихло, пару часов должно быть спокойно".

"Нас в Бат-Яме тоже накрыло не по-детски".

"Телеграф" пообщался с теми, для кого минувшие ночи выдались, мягко говоря, беспокойными.

Хватают в охапку детей и телефоны

"Только ранним утром вернулись из бомбоубежища, а точнее, со ступенек подъезда в квартиру с 2:30 ночи – до 6 утра без остановки нас обстреливали, – рассказывает Виктория, проживающая в Ришон-ле-Ционе – в центре страны, немногим южнее Тель-Авива. – Началось все с 9 вечера. До 11 часов ночи стреляли, потом мы пошли спать и в 2:30 началось опять! И это вторая ночь подряд. Я устала, не спала, напилась вина, успокоительного, но ничего не помогло. Это так страшно, когда ты слышишь сирену. И потом все взрывается. И здание дрожит. И взрывы без перерыва. Конечно, у всех паника, ведь к этому невозможно привыкнуть".

По словам девушки, при обстрелах жители с собой практически ничего не берут, хватают в охапку детей и телефоны. Но обычно обстрелам подвергается южный регион страны – Ашдод, Ашкелон, Сдерот, а центр страны, да еще так сильно – первый раз. Почему в большинстве постов встречаются слова о пижамах и ступеньках? Дело в том, что пижамы – самый ночной вид одежды.

"В каждом здании на самом нижнем этаже есть бомбоубежище. Но обычно до него не успевают добегать и все собираются на ступеньках, потому что лестничные пролеты у нас укреплены. Я научилась вскакивать и выбегать за 11 секунд, – не без гордости сообщает Вика. – В предыдущую ночь провела час в подъезде на лестнице почти голая, ибо бежала из душа и успела завернуться только в полотенце. Провела это время с любимыми соседями, которые обнимали и помогали справиться с сильной тревогой и паникой: 130 ракет над центром! Никогда не смогу привыкнуть к звуку сирены, пронизывающему насквозь, и звуку взрывающейся ракеты, мечтаю проснуться и понять, что Газа переместилась на другую планету. Видела зарево, дым, а разрушений, к счастью, нет. И теперь мы не выходим из дома".

Привычка – просто знаешь, что такое может быть

"Это вчера вечером в Тель-Авиве, в 20 км от нас – ракетный обстрел из Газы", – так Владимир комментирует крохотный видеосюжет, сделанный им же ночью.

"Вспышки в небе – это ракеты "Кипат барзель" ("Железный купол") сбивают арабские ракеты. Опасность на земле одна – осколки. У нас в Петах-Тикве тоже два раза вчера вечером сирены выли, минут по 5. Но ракет поменьше было. Я был на работе, все спускались в миклад (бомбоубежище). Ночью в три часа тоже была сирена. Мы выходили из квартир в бомбоубежище под домом. Как правило, паники нет на улицах. Израильтяне привыкли. Мы здесь живем с сентября 2013 года. Последний раз подобное было летом 2014-го и длилось около месяца. Но тогда стреляли намного меньше. То есть, для нашей семьи за 8 лет в Израиле – это лишь второй цикл "ракетных обострений".

Мужчина рассказывает, что все местные жители знают правила на случай, если обстрел застал на улице, в авто, в автобусе.

"Слышишь сирену – выходишь из дому, хотя бы в подъезд. Берешь с собой документы и что еще решишь из ценного. Важно отходить от окон. Надо выйти из транспорта, двигаться к ближайшему микладу. Или укрыться за любой невысокой бетонной конструкцией".

На вопрос – как к обстрелам можно привыкнуть, отвечает: "Привычка – в том смысле, что просто знаешь: такое в принципе может быть; и понимаешь, как себя вести".

На лестнице – с Господом Богом в душе

"Тель-Авив. Опять летят ракеты", – написала на страничке землячка Марианна.

А в сообщении пояснила, что отправилась в Израиль в гости, и сейчас находится в отеле на карантине.

"Я в 12 часов ночи заснула, в 2:30 проснулась – как чувствовала, что придется спасаться. Трижды за ночь меня и всех выводили в коридоры. Они защищенные. Все свистело вокруг, выли сирены. Было очень страшно. Я такое переживала в своей жизни впервые".

"Взрывы ракет слышим и видим, а с 2:58 сегодняшней ночи жили под вой сирены и даже потеряли счет, сколько раз выбегали "под лестницу", – признается Анна Михайловна. – Мы живем почти в центре страны, но с южной стороны, в чудесном городе Реховот. Когда из Сектора Газа ночью запускаются ракеты и летят в нашу сторону, мы их видим. Это уже не первый раз, но такой интенсивности не было никогда! В 2014 году была аналогия, но не такая страшная"

По словам женщины, ее дом "среднего возраста", без бронированной комнаты.

"В самом здании есть бомбоубежище, но так как мы живем на 7-м этаже, и нам по радиусу расположения Сектора Газа полагается укрыться за 15 секунд, то мы не успеваем добежать вниз, в бомбоубежище, так и стоим на лестнице... с Господом Богом в душе. Пока все слава Богу, нам служба тыла запретила выходить без надобности, что мы и делаем... Живем с надеждой на все хорошее, чего и всем желаем".

"Сняли маски – надели каски", – неужели не смешно?

"2:34. Лежу на своем диванчике. Полностью одетая, готовая в секунду встать и выйти из квартиры. Обувь, ключи, телефон – все наготове, чтоб не думать (нет возможности думать при звуке сирены), а взять и выйти, – пишет Юлия из Ришон-ле-Циона. – Утром в 7:00 подъем, а сна ни в одном глазу. Но и мозг находится в каком-то ступоре, то есть, использовать это время в каких-то благих целях не получается. И вроде не сильно испугалась. И даже руки перестали дрожать. И успокоительное выпила. И ведь не в первый раз за 9 лет-то. Но, наверное, первый раз, когда никого рядом не оказалось, чтоб поддержать словом, взглядом. А самой нужно быть сильной духом, потому что ребенок рядом. Да, большой, но, наверное, более чувствительный, потому что многое уже понимает, чем малыши".

Девушка обращает внимание на настрой местных жителей: "Израильтяне, конечно, удивительный народ – только отгрохотало все и через пару минут начали появляться разные шуточки в соцсетях, типа "сняли маски, надели каски" и т.п. Ну, для нормальных где здесь посмеяться? После какого слова? Это же чертова констатация факта! А нам ржачно! А потом просто прибило... странное, непонятное, тягучее чувство... Может удас...".

Дописать пост Юлия не успела – в 2:50 снова завыла сирена и раздался топот ног на лестнице. Через 40 минут – отбой, все расходятся по квартирам, соседи желают друг другу "Спокойной ночи".

Показ пижамной моды в бомбоубежище

"Нее, ну не твари? Ну че им не спится? У меня пижамы приличной нету", – то ли в шутку, то ли всерьез возмущается Татьяна.

Она живет в самом Тель-Авиве, потому "Звездные войны" и сама может снимать на камеру мобильного телефона.

Как они переживают ночные обстрелы хотела выяснить не только я, но и другие друзья. И она решила ответить сразу всем.

"Вы спрашиваете, почему в ленте под постами о том, как мы провели ночь в бомбоубежищах под вой сирен и взрывы царит безудержное веселье? Постараюсь рассказать, как я это понимаю. На самом деле, статистическая вероятность попасть под прямой удар ничтожно мала. Израильская противоракетная система "Железный купол" практически безупречна. Пять погибших, учитывая 850 выпущенных за сутки ракет – это очень больно, но, если задуматься, не та цифра, ради которой стоит тратить миллиарды долларов пожертвований от стран, помогающих бороться с беспределом "израильской военщины", и тысячи снарядов. Так зачем? Чтобы напугать. Очень страшно просыпаться под сирены и взрывы, очень страшно тащить сонных детей в бомбоубежище, очень страшно запихивать туда же плачущих соседей, у которых нервы менее стальные, чем твои".

Одно дело, когда проблема касается только тебя, другое, когда ты переживаешь о родных.

"Еще страшнее попасть под обстрел не дома, когда не знаешь, в безопасности ли сейчас твои близкие. Страшно, когда твоя дочь или муж – резервист в армии и не могут поддерживать связь. А вот к ситуации, когда ты оказываешься под бодрящие звуки сирен с младенцем на трассе и у тебя всего пара секунд, чтобы остановиться, выйти, открыть заднюю дверь, отстегнуть ремень безопасности, взять ребенка и добежать с ним или с ними (часто в Израиле на заднем сиденье автомобиля трое детей) – не до безопасного места, нет, просто до места, где шанс выжить больше – к этой ситуации, в которой оказывались большинство родителей Израиля, даже слово "ужас" слишком мягкое", – приводит реальные примеры Таня.

И констатирует: "Так что же здесь веселого, спросите вы? Ничего, конечно. Просто смех –лучший способ показать, что тебе не страшно. Ну и не поехать кукухой от всего происходящего тоже".

"А в бомбоубежищах народ будет обмениваться вкусняхами, делать "винный погребок, устраивать показы пижамной моды и обмениваться "лучшими детскими играми без интернета". Израиль – наша страна, другой нет. Да, у нас шумные соседи и в нагрузку к солнцу, морю и самому вкусному в мире апельсиновому соку нам достались ночные сирены, взрывы и гвозди в трусах террористов".

Говоря о "гвоздях в трусах", собеседница делает отсыл к событиям 2001 года, когда джихадист-смертник взорвал себя возле молодежной дискотеки "Дольфи", куда ходили в основном выходцы из бывшего Союза. В результате теракта погиб 21 человек, свыше 100 получили ранения, многие остались инвалидами на всю жизнь.

Какой будет в Израиле ночь на 13-е мая? Неизвестно. Полиция Израиля тем временем напоминает, что даже упавшая ракета остается потенциально опасной, и просит население не приближаться к местам падения ракет до завершения работ саперов.