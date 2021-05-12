Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа

В ответ на массированный ракетный удар по территории Израиля боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС со стороны сектора Газа, в результате которого минимум две израильтянки были убиты и десятки человек получили ранения, израильская армия атаковала важные военные объекты движения.

Видео ударов ВС Израиля по военным объектам ХАМАС, которые в том числе расположены в населенных пунктах сектора Газа, публикуют в сети местные каналы и очевидцы событий.

В частности, израильтяне нанесли удар по городу Хан-Юнис:

В армии Израиля также показали нанесение точечных ударов по объектам ХАМАС:

А очевидцы опубликовали видео нанесения таких ударов:

Как сообщалось, в результате ударов армии Израиля по объектам ХАМАС были ликвидированы двое лидеров группировки.