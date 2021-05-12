Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Темная сторона зоомагазинов: как в вольерах страдают животные, предназначенные для продажи
Темная сторона зоомагазинов: как в вольерах страдают животные, предназначенные для продажи
Высокая смертность и почти рекордное число выздоровевших: свежая сводка COVID-19 в Украине на 12 мая
Высокая смертность и почти рекордное число выздоровевших: свежая сводка COVID-19 в Украине на 12 мая
Напряженность крайне высокая: в Госдепе США обеспокоены ситуацией у границ Украины с Россией
Напряженность крайне высокая: в Госдепе США обеспокоены ситуацией у границ Украины с Россией

Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа

Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
11:33 Сегодня Телеграф

В ответ на массированный ракетный удар по территории Израиля боевиками палестинского исламистского движения ХАМАС со стороны сектора Газа, в результате которого минимум две израильтянки были убиты и десятки человек получили ранения, израильская армия атаковала важные военные объекты движения.

Видео ударов ВС Израиля по военным объектам ХАМАС, которые в том числе расположены в населенных пунктах сектора Газа, публикуют в сети местные каналы и очевидцы событий.

В частности, израильтяне нанесли удар по городу Хан-Юнис:

В армии Израиля также показали нанесение точечных ударов по объектам ХАМАС:

А очевидцы опубликовали видео нанесения таких ударов:

Как сообщалось, в результате ударов армии Израиля по объектам ХАМАС были ликвидированы двое лидеров группировки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 196

Все по теме:

Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Удары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
05 "Бог" с монстром внутри: что известно о "казанском стрелке" на данный момент (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
Израильская армия мощно ответила на обстрелы: видео ударов по сектору Газа
В Харькове накрыли одну из наибольших сетей наркоторговли в Украине (фото)
В Харькове накрыли одну из наибольших сетей наркоторговли в Украине (фото)
Как найти &quot;своего&quot; психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
Как найти "своего" психолога, пережить карантин и сохранить отношения: семейный психотерапевт Светлана Арефния – о главных вызовах наших дней
&quot;Какой же Гуф мудак&quot;: сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
"Какой же Гуф мудак": сеть раскритиковала репера за неуместные фото про стрельбу в Казани
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь