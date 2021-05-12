Обстановка в Секторе Газа накалилась до предела: убиты лидеры ХАМАЗ и объявлен режим ЧП

В Израиле, в городе Лод из-за беспорядков между арабскими и еврейскими жителями власти ввели режим ЧП. В то же время в израильской армии страны сообщили о ликвидации двух лидеров палестинской группировки ХАМАС.

Об этом 12 мая пишет The Times of Israel.

Ранее мэр города Яир Ревиво назвал "гражданской войной" ситуацию с полной потерей контроля над городом. С его слов, в Лоде подожгли синагоги и множество авто, а также разбили витрины магазинов.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе с министром обороны Бени Ганцом решили направить в Лод военных для восстановления порядка.

По данным израильской армии, с Сектора Газа за последние сутки выпустили более полутысячи ракет. Большинство из них перехватили средства ПВО, но часть все же уничтожила дома, землю и деревья. Уже есть несколько погибших и десятки пострадавших.

Отметим, что в городе ситуация вышла из-под контроля после насильственной смерти израильтянина-араба. 25-летний мужчина был ранен огнестрельным оружием, а 34-летниый стрелок задержан полицией. Согласно информации СМИ оказалось, что подозреваемым является еврей.

Также появилась информация о беспорядках в городе Акко и Яффа.

А тем временем военные Израиля разрушили 9-этажку с офисами "ХАМАС" в Газе. Из-за чего были уничтожены двое лидеров ХАМАС.

Напомним, что ранее в сети показали фото противостояния армии Израиля и "ХАМАС", начавшееся в понедельник, 10 мая,