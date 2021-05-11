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Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)

Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)

Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)
08:32 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Вечером в понедельник, 10 мая, армия Израиля начала серию ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС. Это стало ответом на пуски ракет со стороны Сектора Газа в сторону Израиля.

После первых обстрелов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что атаки не останутся без ответа.

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима, красную линию, и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - заявил он и пообещал ответ "с великой силой".

По заявлению израильской стороны, за ночь в сторону Израиля было выпущено более 200 ракет.

Основные удары наносились по Ашкелону, Сдероту и другим населенным пунктам. Не менее 7 ракет были нацелены на Иеурсалим.

Во всех этих городах всю ночь звучали сирены. Большинство ракет были блокированы системой "Железный купол".

Все же одна из ракет попала в жилой дом. К счастью, жители успели укрыться в защищенной от обстрелов комнате.

 

Ранним утром 11 мая сирены предупредили об ударе по Ашкелону. Два мужчины получили средней степени тяжести ранения, еще несколько человек обратились за помощью с легкими ранениями. Обстрелом повреждены два здания.

ХАМАС выпустил более 200 ракет по Израилю 11.05.2021

Также сообщается о пострадавших в других населенных пунктах - рядом с Сдеротом осколком легко ранило мужчину. Еще 10 жителей Негева были доставлены в больницы. Часть из них получили травмы, когда спешили в бомбоубежище, еще 8 человек пришлось выводить из шокового состояния.

В Израиле после ракетного обстрела горит Храмовая гора: опубликованы фото и видео

В ответ на обстрелы армия обороны Израиля с вечера 10 мая атаковала более 130 объектов террористов в Секторе Газа, среди которых дом командира батальона ХАМАС, объекты разведки и просто позиции боевиков. Кроме того, ЦАХАЛ заявил о ликвидации нескольких боевиков ХАМАС (в том числе  полевого командира Мухаммада Абдаллы Файяда) и по меньшей мере двух ракетных установок.

 

В Минздраве Сектора Газы утверждают, что в результате ударов ЦАХАЛа убиты не менее 20 человек.

 Обстрелы возникли на фоне столкновений в Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами, в ходе которых за несколько последних дней пострадали несколько сотен человек. Так, 10 мая на Храмовой горе в Иерусалиме возобновилось противостояние, результатом которого стали сотни новых пострадавших.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Израиль, ХАМАС, Обстрелы, ЦАХАЛ, Железный купол.
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