Обострение палестино-израильского конфликта: в Иеруслаиме устроили теракт (фото)

В Восточном Иерусалиме в воскресенье, 16 мая, террорист на автомобиле совершил наезд на группу полицейских, в результате чего шестеро правоохранителей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Вести. Израиль по-русски".

Сообщается, что террорист на машине совершил наезд на группу полицейских около 17:00 воскресенья на Дерех-Шхем в квартале Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме.

"Один из пострадавших стражей порядка открыл огонь на поражение и нейтрализовал террориста. Судя по предварительным данным, он выжил. О точном состоянии террориста пока не сообщается", - говорится в заметке.

На место происшествия направился генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай.

Как сообщалось, пресс-служба ЦАХАЛ кратко и доступно изложила события последних дней, произошедшие в Израиле и секторе Газа.