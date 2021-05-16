Обострение палестино-израильского конфликта: в Иеруслаиме устроили теракт (фото)

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Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф Вести. Израиль по-русски

В Восточном Иерусалиме в воскресенье, 16 мая, террорист на автомобиле совершил наезд на группу полицейских, в результате чего шестеро правоохранителей получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает местное интернет-издание "Вести. Израиль по-русски".

Сообщается, что террорист на машине совершил наезд на группу полицейских около 17:00 воскресенья на Дерех-Шхем в квартале Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме.

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"Один из пострадавших стражей порядка открыл огонь на поражение и нейтрализовал террориста. Судя по предварительным данным, он выжил. О точном состоянии террориста пока не сообщается", - говорится в заметке.

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На место происшествия направился генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай.

Как сообщалось, пресс-служба ЦАХАЛ кратко и доступно изложила события последних дней, произошедшие в Израиле и секторе Газа.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Теракт, Автомобиль, Израиль, Иерусалим, Пострадавшие, Наезд.
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