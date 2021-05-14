Новый виток войны Израиля и Газы: хронику боев и причину конфликта наглядно изложили в сети

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Пятница, 14.05.2021
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Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) кратко и доступно изложила события последних дней, произошедшие в Израиле и секторе Газа.

Инфографика на 8 страницах была опубликована в официальном аккаунте Армии обороны Израиля в Twitter в пятницу, 14 мая, рано утром.

При этом на официальной странице Государства Израиль в этой соцсети была опубликована соответствующая "GIFка":

Как сообщалось, воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля после полуночи пятницы начали войсковую операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 93

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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Обстрелы, ЦАХАЛ, События.
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