Число погибших от обстрелов в Израиле приближается к 100, многие из них - дети (фото, видео)

В результате эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке погибли не менее 90 человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает Al Jazeera и Newsru.co.il.

Так, в Секторе Газа погибли по меньшей мере 84 человека, среди которых 17 детей. Более 480 человек получили ранения.

В свою очередь, в Израиле рассказали о семи погибших, среди которых один ребенок и один военный.

В четверг, 13 мая, командование Армии обороны Израиля объявило о призыве 7000 резервистов, которые должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях. Это связано с проведением в секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен".

По данным израильских военных, в течение последних трех дней боевики движения ХАМАС с территории Сектора Газы выпустили в сторону Израиля около 1600 ракет.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 13 мая, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы в/из Тель-Авив на этот день.