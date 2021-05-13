Тель-Авив закрыт: в Украине приняли жесткое решение из-за обострения на Ближнем Востоке

В связи с новой волной обострения на Ближнем Востоке, рейсы авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в/из Тель-Авива в четверг, 13 мая, отменены.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Кроме того, рейс PS 778 TLV – KBP, запланированный на пятницу, 14 мая, перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени и это при условии, если ограничения в аэропорту будут сняты.

При этом пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропорта "Борисполь" и израильского аэропорта имени Бен-Гуриона.

В случае появления новой информации пассажиров будет также информировать по электронной почте, которую они указали при бронировании или покупке билета.

Отметим, только за первый день эскалации, 10 мая, по Израилю из Сектора Газа было выпущено 150 ракет, которые приземлились на открытой местности или были перехвачены "Железным куполом". На следующий день, 11 мая, таких ракет оказалось 135. 12 мая палестинская группировка выпустила 130 ракет по Израилю, в том числе по центру страны. Это стало ответом на израильский удар по Сектору Газа, в результате чего под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук".

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": "Сняли маски – надели каски": русскоязычные жители Израиля о том, как проводят ночи под обстрелами и пытаются не сойти с ума (видео)