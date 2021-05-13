Скачать
Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Замену Степанову могут утвердить уже через неделю: названо имя самого вероятного кандидата
Замену Степанову могут утвердить уже через неделю: названо имя самого вероятного кандидата
Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)
Мариуполь не при чем: Гордон нашел новую причину, почему с ним решил судиться Порошенко (видео)
Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)
Погибли на месте: съемочная группа НТН разбилась при столкновении с грузовиком на Полтавщине (фото)
От какой антиковидной вакцины пострадало больше всего украинцев: Ляшко рассказал о побочках
От какой антиковидной вакцины пострадало больше всего украинцев: Ляшко рассказал о побочках

Тель-Авив закрыт: в Украине приняли жесткое решение из-за обострения на Ближнем Востоке

Тель-Авив закрыт: в Украине приняли жесткое решение из-за обострения на Ближнем Востоке
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф

В связи с новой волной обострения на Ближнем Востоке, рейсы авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в/из Тель-Авива в четверг, 13 мая, отменены.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Кроме того, рейс PS 778 TLV – KBP, запланированный на пятницу, 14 мая, перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени и это при условии, если ограничения в аэропорту будут сняты.

При этом пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропорта "Борисполь" и израильского аэропорта имени Бен-Гуриона.

Зеленский впервые высказался про обстрелы Израиля

В случае появления новой информации пассажиров будет также информировать по электронной почте, которую они указали при бронировании или покупке билета.

Отметим, только за первый день эскалации, 10 мая, по Израилю из Сектора Газа было выпущено 150 ракет, которые  приземлились на открытой местности или были перехвачены "Железным куполом". На следующий день, 11 мая, таких ракет оказалось 135. 12 мая палестинская группировка выпустила 130 ракет по Израилю, в том числе по центру страны. Это стало ответом на израильский удар по Сектору Газа, в результате чего под фундамент была разрушена башня "Аль-Шурук".

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": "Сняли маски – надели каски": русскоязычные жители Израиля о том, как проводят ночи под обстрелами и пытаются не сойти с ума (видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Израиль, Тель-Авив, МАУ, Рейсы, Ближний Восток, Сектор Газа, обостреения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
02 Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)
03 Ракеты летят по жилым домам: свежие видео из Израиля и Газы
04 Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа
05 В атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline обнаружили "российский след"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в элитном комплексе в Москве: столица РФ погрузилась во тьму дымовой завесы (видео)
Пожар в элитном комплексе в Москве: столица РФ погрузилась во тьму дымовой завесы (видео)
&quot;Впечатление, что Халк ездил на минеральные воды&quot;: пассажир разгромил купе поезда Киев-Трускавец (фото)
"Впечатление, что Халк ездил на минеральные воды": пассажир разгромил купе поезда Киев-Трускавец (фото)
Как выглядит школа №175 в Казани после расправы над детьми: следствие обнародовало кадры (видео)
Как выглядит школа №175 в Казани после расправы над детьми: следствие обнародовало кадры (видео)
&quot;Будет так, как ты хочешь&quot;: Леся Никитюк исполнила мечту победителя &quot;Голосу країни-11&quot; (видео)
"Будет так, как ты хочешь": Леся Никитюк исполнила мечту победителя "Голосу країни-11" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь